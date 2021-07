“Mi prioridad será Cuajimalpa, pero también miro al 2024”: Adrián Rubalcava

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa y quien obtuvo su reelección el pasado 6 de junio, señaló en entrevista con Publimetro que los alcaldes de oposición no deben perder el piso, ni perder el contacto con la gente para no repetir los mismos errores de Morena.

Asimismo, señala que está listo, tiene los merecimientos, resultados, carisma y experiencia necesaria para encabezar la candidatura de la alianza opositora en el 2024; aunque por ahora su mente está puesta en seguir dando buenos resultados en Cuajimalpa.

¿Cómo te definirías?

– Es una alcaldía que ha demostrado excelentes resultados en materia de seguridad y podría decirte que como alcalde nos hemos caracterizado en ese rubro. Nos hemos caracterizado también por la transformación de esta alcaldía, cuando yo tomé mi primer cargo en Cuajimalpa, tenía como slogan ‘la provincia de la Ciudad de México’, hoy en día es el centro financiero más importante de América Latina. Me tocó la planificación de obras importantes como el Parque La Mexicana, desarrollo en la zona de Santa Fe, generación de empleos, recuperación de pueblos originarios. Definiéndome, soy un alcalde progresista, enfocado en el mejoramiento económico de la demarcación y resaltando el tema de la seguridad.

¿La seguridad es tu fuerte?

– Cuajimalpa presenta una incidencia delictiva sumamente baja, prácticamente estamos compitiendo con Milpa Alta, la única diferencia es que aquí cuidamos empresarios y colindancias con el Estado de México y otras alcaldías que son sumamente peligrosas como Álvaro Obregón… están pegadas a nuestra demarcación y con el simple hecho de cruzar una calle, la incidencia delictiva se cae. Es una gran labor, no puedo decir que es meramente propia, hay una gran colaboración con Omar García Harfuch, pero creo que nos hemos adiestrado fuertemente a esta materia.

Foto: Nicolás Corte/Publimetro

¿Estás apuntando hacia 2024 o ya cambiaste de opinión?

– Sin duda sigo en la misma ruta, la intención es seguir construyendo para la ciudad, ahorita tendré que enfocarme en dar buenos resultados en Cuajimalpa porque todo lo demás se puede caer, pero claro que sí, pues yo siempre pongo una parábola de que el que quiere llegar a la luna, es astronauta, en el caso del político sería ilógico pensar que no quiere llegar más arriba, Si a mí me preguntaras qué quiero ser, pues quiero ser presidente y si la ruta para llegar a ser presidente está también ocupar la jefatura de gobierno, sería un honor.

¿Con los tres partidos, porque seguramente irán en unión?

– Yo creo que sí, yo siento que en los tres partidos tengo una gran relación y habrá que esperar las definiciones, pero los resultados que podamos dar tendrán que hablar y avalar, pero por el otro lado, habrá que buscar un candidato que sea competitivo y para ser competitivo se requieren muchas cosas: buenos resultados, conocimiento de gobierno, experiencia, carisma, simpatía a la población.

¿Tú tienes todos eso?

– Pues no podría decirlo yo, pero que sea el mejor, el que sea que encabece ese proyecto.

¿Qué viene para la alcaldía?

– Estamos impulsando el desarrollo. Estamos por terminar la siguiente etapa del Parque La Mexicana, se plantea hacer algunas canchas, darle continuidad a la pista para correr y eso en el ánimo de seguir sumando espacios públicos proactivos. Estoy por inaugurar el paradero del Yaqui, y la idea es darle continuidad a todas estas cosas que durante muchos años no se habían contemplado porque éramos un pueblo, y de repente nos transformamos en el centro financiero y entonces la infraestructura que se tenía no era suficiente. Tendremos que continuar con la modernización, cuidando el origen de nuestra demarcación que son los pueblos originarios, porque tampoco se trata de desdibujar el origen de nuestra demarcación. Aún hay mayordomos, sargentos y habrá que dar continuidad para que estas acciones se mantengan. Es la alcaldía que aporta más presupuesto por habitante.

Foto: Nicolás Corte/Publimetro

¿Qué te ayudó a ganar la reelección?

– He tenido la oportunidad de gozar de muchas cosas. En cada una de mis elecciones, esta es la quinta, he sacado más votos que en la anterior, esto es un mensaje bastante interesante. La elección pasada tuvimos el récord de votación y teníamos el fenómeno Andrés Manuel; ahora ganamos la elección en alianza, muy relevante, pero únicamente con los votos del PRI hubiéramos ganado con más votos de la elección pasada.

¿Qué me hizo ganar? Un conjunto de todo: humildad, llegamos al cargo y nos creemos los jefes, hay que entender que el ciudadano es el jefa del changarro; segundo, los resultados están palpables: la alcaldía mejor evaluada en servicio de la ciudad es Cuajimalpa, la alcaldía con la incidencia más baja es Cuajimalpa, entonces la ciudadanía ve que ha habido resultados, no sé si los mejores, pero con mucho entusiasmo de dar un buen gobierno. También nuestro equipo de trabajo está mejor organizado, es una alcaldía que su equipo político no tiene una identificación partidista, no podríamos decir es la alcaldía del PRI, PAN o del PRD, me tocó ganar elecciones con el Verde, con el PAN y el PRI; entonces es una identidad de un equipo, más que un grupo político, somos una gran familia.

¿Cuajimalpa es de Adrián Rubalcava?

– Más allá de que sea de Adrián Rubalcava yo creo que de una gran familia, nosotros hemos usado el logo de un dragoncito, inclusive le resaltan familia dragón. Creo que es algo que hemos construido todos juntos, no podría decir que soy el actor que construyó esta estructura electoral que nos permite dar buenos resultados, puedo decir que somos un gran equipo y me han horado a mí para encabezarlo.

¿Qué consejos les das a los alcaldes electos para que no pierdan la humildad?

– Yo empecé mi carrera política perdiendo elecciones y lo que me llevó a perderlas fue la soberbia, porque yo me sentía el que tenía más experiencia y mejores propuestas, toda mi carrera la he hecho en la alcaldía y ese sentimiento de crear que uno lo sabe todo, pues es natural que suceda cuando llegas a ocupar el puesto de jefe en la alcaldía porque todo mundo te quiere decir que lo que haces es lo correcto. Yo lo que recomendaría es que no pierdan el contacto con la ciudadanía, la ciudadanía nos va a decir la verdad si nos estamos portando bien o no, que no dejen en manos de sus directores la toma de decisiones, y que tampoco les transmitan ellos la opinión popular, la opinión popular, el que trabaja para ti te va a decir lo que quieres escuchar.

Foto: Nicolás Corte/Publimetro

Mi consejo para ellos es que no suelten a la gente, que se mantengan en campaña permanente. El principal señalamiento que les hicieron a mis compañeros, hoy alcaldes electos fue ‘es que lo de Morena votamos por ellos y no regresaron’, sino entendemos que eso nos está haciendo ganar, estamos muy equivocados. Muchas veces la ciudadanía, más allá de los resultados palpables, lo que quiere es ser escuchada. Démosle a la ciudadanía ese personaje político alcanzable.

¿Mejoras para la alcaldía en el tema de seguridad

– Hay una excelente coordinación con el Secretario de Seguridad Ciudadana, y estamos viendo la posibilidad de la instalación de cámaras en cada uno de los policías, ya los policías tiene GPS en lo individual y en las patrullas, ya hay cámaras en las patrullas, pero ¿qué sucede cuando el patrullero baja de la unidad o hace un recorrido a pie? Perdemos por completo el conocimiento de las acciones que están llevando acabo los policías. Vamos a tratar de hacer esta propuesta y que el gobierno de la ciudad nos la acepte. Esto va a ayudar para dos cosas: uno, evitar la corrupción por parte de los elementos; y otra, para que la ciudadanía tenga conciencia de que sus acciones están siendo videograbadas. Muchas veces los policías son señalados por cuestionamientos falsos de la población y esa mala fama de la policía nos lleva a descalificarlo sin antes escuchar su versión.

Vamos a darle continuidad a la supervisión con drones, somos la única alcaldía en hacerlo, y tenemos que ajustar el tema del control que tenemos en las patrullas de gasolina y ubicación porque nuestro sistema tiene algunas fallas, y la continuidad a las cámaras instaladas en domicilios particulares.

¿Estas acciones de seguridad se pueden llevar a las ocho alcaldías restantes que gobernará la oposición?

– La idea es que sí. La idea es que Benito Juárez comparta lo que ha hecho bien, compartamos lo que hemos hecho bien, yo le puse en la mesa a los alcaldes la posibilidad de hacer un leasing para tener más patrullas, algunos explicaba que era mejor la adquisición, yo les expliqué porque leasing era mejor, les hice el planteamiento de una comunicación conjunta en donde no actuemos en lo individual, sino que sea único para coordinarnos para una mejor seguridad.Si podemos permiar esto con el resto de los alcaldes, podemos dar mejores resultados.

Foto: Nicolás Corte/Publimetro

Además de la seguridad a qué le vas a dar prioridad?

– Ha sido un tema relevante el rescate de las mujeres violentadas, ya construimos un domicilio para el rescate de las mujeres que viven violencia familiar y no viven en un entorno tranquilo, es una de nuestras prioridades; la otra es en materia de agua, traemos afectaciones importantes, muchas veces la gente no sabe que la alcaldía no es la responsable de la distribución de agua, pero cada vez hay más demanda y los alcaldes no hacemos nada porque no son obras que sean perceptibles. En estos tres años intentaremos cambiar las tuberías en las avenidas principales.

¿En programas sociales?

– Estamos ampliando el programa de jefas y jefes de familia, para apoyar a todos: a los jóvenes que mantienen a sus padres, a la madre soltera. Cuál es la idea, que cualquier ciudadano pueda obtener este beneficio económico de tres mil pesos bimestrales.

¿Qué errores tuviste en tu periodo de gobierno que estás por concluir y que esperas no repetir el próximo?

– Me faltó más comunicación con la jefa de gobierno, espero que en este periodo se pueda construir… en mis manos no va a quedar, erl tema es construir. Con los secretarios con lo que tuve mucha comunicación, los resultados fueron muy positivos; con aquellos con los que hubo un alejamiento, se refleja en que el gobierno no tuvo los mejores resultados, hay que retomar ese tema. El tema del Covid nos agarró por sorpresa y no nos permitió actuar de manera oportuna y creo que ahí me faltó ser más enérgico, a pesar de que la alcaldía es la que tiene menos casos de Covid; nos faltó ser más enérgicos para permear en la población con el uso del cubrebocas y prever el semáforo rojo… hubiéramos adoptado otras medidas más extremas en el caso del cuidado personal para salvar muchos establecimientos que quebraron.

Foto: Nicolás Corte/Publimetro

¿Por qué no se dio este acercamiento con la jefa de gobierno?

– Fui un oposición muy conciliadora; sin embargo, a veces el equipo cercano a la jefa de gobierno mandaban señales que no eran las mejores para poder construir un diálogo, y en lugar de tocar base con ella, tomaba que esa era la postura de la jefa de gobierno y eso me llevó a un distanciamiento, que creo que fue un error, debí haber mantenido una comunicación directa con ella y no permitir que las malas señales rigieran en mi toma de decisiones.

¿Cual es tu papel en la Unión de Alcaldes?

– Les planteé en la reunión de alcaldes que no podemos señalar que la jefa de gobierno es la que tajantemente no es la que quiere construir una relación con nosotros, no podemos salir a medios a decir eso cuando se está abriendo la apertura con el secretario de gobierno. Algunos me decían, yo no quiero tener diálogo con la el secretario de gobierno, yo quiero sentarme con la jefa de gobierno’ y yo lo que les decía en que en todos los estados, el secretario de gobierno es el encargo de atender los temas de los alcaldes, y bueno, pues esperemos cuál es la buena voluntad del secretario. Creo que ese va a a ser mi papel: tratar de conciliar, tratar de construir, que la jefa de gobierno me sienta como un alcalde que puede sumar a la ciudad y en mis manos no va a quedar.

¿Crees que vas a ser el conciliador de la Unión de Alcaldes?

– Podría ser el conciliador o no, más allá de convertirme en conciliador, voy a tratar de ser muy objetivo y no comprar pleitos personales; ya lo hice en el pasado, en este momento no va a ser así, vamos a tratar de que las cosas puedan transitar por el bien de la ciudadanía, la gente no quiere pleitos.

¿Será complicado gobernar con la visión de tres partidos?

– No, me siento muy cómodo, porque además en los tres he militado; entonces lo que antes me criticaban que era un chapulín porque se cambió del PAN al PRD y del PRD al Verde y del Verde al PRI, hoy es curioso, pero nada más falta el verde para que pueda tener todos los colores con los que he participado en jornadas electorales.

Yo me siento muy cómodo, tengo amigos en todos los partidos, me siento con mucha empatía. Me invitan a los eventos de acción nacional y voy, del PRI y del PRD, entonces me siento como en casa, a todos los conozco bien. El haber portado en esta jornada electoral las tres camisetas, pues me hizo sentir con muy buenos recuerdos, porque con las tres he ganado elecciones. Es como al jugador de futbol que de repente le permiten portar una camiseta en donde se unifican las Chivas, el América y el Cruz Azul, para mí entonces más que negativo, es positivo.

