México da dos pasos hacia atrás con la derrota ante Honduras luego de una fecha FIFA promisoria

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de una fecha FIFA en la que México parecía dar señales de retomar protagonismo, el equipo dirigido por Jaime Lozano dio dos pasos hacia atrás la víspera con una derrota ante Honduras en la que nada le salió bien.

El revés de 2-0 ante los catrachos dejó a los mexicanos cerca de la eliminación en la Liga de Naciones y contemplando el repechaje para buscar su clasificación a la Copa América del próximo año, dos escenarios que pocos tenían contemplados luego de vencer a Ghana y empatar con Alemania apenas hace un mes.

Si México no consigue remontar en el estadio Azteca el próximo martes, el banquillo comenzará a ponerse caliente para Lozano. Su predecesor, el argentino Diego Cocca, fue cesado luego de quedar tercero en Liga de Naciones. El “Jimmy” podría quedar fuera apenas en cuartos de final.

Además de eso, la derrota en el estadio Nacional de Tegucigalpa permitió sacar también otras conclusiones.

LOZANO TIENE PROBLEMAS PARA AJUSTAR

Cuando los dirigentes del fútbol mexicano apostaron por darle el trabajo permanente a Jaime Lozano sabían que uno de los puntos débiles del entrenador era su falta de experiencia en eliminaciones de ida y vuelta.

El “Jimmy” Lozano evidenció eso ante Honduras en un partido en el que desde el inicio su apuesta de 11 inicial fue errónea y después, ya en desventaja, tuvo poca capacidad de modificar el parado táctico y sus cambios fueron básicamente hombre por hombre hasta el final cuando jugó ya con un par de delanteros centros.

“Son decisiones, a veces cuando decides por uno y salen las cosas parece que todo está bien, aunque no necesariamente sea así, pero hoy no estuvimos a la altura del partido”, reconoció Lozano. “Desde el primer tiempo no supimos encontrar a los jugadores que tenían más posibilidades de hacerles daño, pero vamos a mejorar”.

Eso es lo que esperan los dirigentes de él.

FINALMENTE SE DIO UN CAMBIO EN LA PORTERÍA

Una de las críticas más duras a Lozano, desde antes de la derrota, era el aferrarse al veterano Guillermo Ochoa en la portería sin dar oportunidad a los arqueros suplentes para ir ganando experiencia de cara al Mundial.

Ochoa, quien busca disputar una sexta Copa del Mundo, sufrió una lesión desde el arranque del partido luego de un choque con Anthony Lozano y el “Jimmy” se vio forzado a meter a Luis Malagón, portero del América.

Fue la primera vez en 11 partidos de la era Lozano en que un arquero distinto a Ochoa aparece bajo los tres postes de México.

“Felicito a Malagón porque no fue un partido fácil y nos salvó de una ocasión más”, dijo Lozano.

Malagón fue portero suplente de Ochoa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde México logró una medalla de bronce con Lozano como entrenador.

Ochoa dijo al final del encuentro que su lesión es muscular y el entrenador dijo que analizarán si puede estar listo para el partido del martes, aunque lo ve complicado.

“Si (Ochoa) tuvo que salir del partido es porque probablemente no estará listo para el martes”, aseguró el estratega.

CAMBIOS NECESARIOS

Luego de la derrota, Lozano y jugadores referentes como Ochoa, Edson Álvarez e Hirving Lozano dijeron que lo primero que el equipo deberá modificar es la actitud, pero más allá de eso, el entrenador deberá modificar su once inicial en varias posiciones.

Una de esas debería ser el lateral derecho Jorge Sánchez, quien perdió todos sus duelos ante Luis Palma y se quedó cerca de una expulsión.

Sánchez, quien es suplente en el Porto, se vio fuera de forma y ante la ausencia de Kevin Álvarez, parece ser la oportunidad perfecta para la aparición de Julián Araujo.

Otro error de Lozano fue darle la titularidad a Orbelín Pineda por banda derecha por encima de Uriel Antuna, quien pasa por su mejor momento como profesional. Cuando el entrenador recapacitó en el complemento, el jugador de Cruz Azul fue más desequilibrante y seguramente se ganó la repetición en el cuadro titular.

Otro cambio que podría darse el martes es el ingreso de Luis Chávez por Luis Romo en la contención. Ambos son buenos recuperadores, pero el jugador del Dinamo de Moscú tiene más creación al frente, algo que será necesario ante un Honduras que probablemente se replegará a defender su ventaja.