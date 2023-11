Alcalde acusado de desviar 6 millones de pesos queda en libertad

Iván Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, fue puesto en libertad luego de pasar nueve días encarcelado por un presunto desvó millonario de las finanzas municipales por medio de una red de aviadores y la duplicidad de su registro como trabajador.

El al caldo fue detenido el 11 de noviembre por ejercicio abusivo de la función pública, seis días después se le vinculó a proceso, aunque se le impuso la prisión preventiva, la noche del 19 se le dejó en libertad, aunque con varias medidas cautelares.

Esto te interesa: Tras proporcionar muestra de voz, alcalde de Matehuala queda en libertad

Entre ellas están no acercarse al presidencia municipal, no tener contacto con personal subordinado, así como que no se reintegre a sus actividades, pues no podrá ejercer hasta que se determine que es inocente, caso contrario se le impondrá la sentencia que corresponda.

Antes del mediodía de este 20 de noviembre, Estrada presumió en su Facebook que estaba con su familia en Matehuala.

“Gracias a Dios, con lo que más amo: mi familia y mi hermosa ciudad de las Camelias! TE AMO MATEHUALA! Agradezco la solidaridad de mis amigos y oraciones de la gente de este hermoso municipio. Gracias por su confianza”.

De acuerdo con la investigación, Estrada Guzmán ejercía actividades profesionales a la par de su cargo como alcalde, por lo que tenía ingresos extra; según los registros, además de estar en la nómina como alcalde, también figuraba como prestador de servicios para tener más ingresos.

También se detectar a “aviadores”, personas con registro laboral en la nómina, pero que no desempeñan ninguna labor, con los que habría desviado hasta seis millones de pesos.

Fue el 27 de julio cuando se detuvo a Iván Estrada, con el objetivo de obtener registros de su voz y confirmar si ésta pertenecía a la del audio que se dio a conocer en la que platica con un líder criminal, casi cuatro meses después, el fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras, dijo que se confirmó que sí es la voz del alcalde.