Ayuso cree que era "inasumible" la situación en Argentina y desea "todos los éxitos" al Gobierno de Milei

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura el II Foro Económico Oklíderes, en el hotel The Westin Palace, a 26 de octubre de 2023, en Madrid (España). El acto, organizado por Okdiario, se celebra los días 26 y 27 de octubre Isabel Infantes - Europa Press (Isabel Infantes - Europa Press/Europa Press)

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ultraderechista Milei, de La Libertad Avanza, ha ganado este domingo las elecciones presidenciales al imponerse a su rival, el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa, por más de doce puntos porcentuales de diferencia, según el 86% del escrutinio.

Ayuso, durante su intervención en el foro 'Voces para la reforma' organizado por Vozpópuli, ha sostenido que es "evidente" que "Argentina necesita un cambio". "Era inasumible que uno de los países más prósperos del mundo siguiera cayendo año a año en lo mismo", ha subrayado.

Al nuevo gobierno del país, además de desearle "todos los éxitos", le ha trasladado que puede contar con Madrid. "Hemos trabajado desde el primer día en defensa de la libertad, de la prosperidad y haciéndonos cargo de tantos argentinos que huían despavoridos del peronismo a Madrid", ha expuesto.

A su parecer, "la izquierda debería dejar de insultar al presidente Milei". "Eso es como decir a qué nivel lo habrán dejado entonces ustedes a Argentina para que los votantes hayan elegido ese cambio", ha apuntado a continuación.

Ayuso ha incidido en que ella lo que pide es que "los españoles abran los ojos y vean hasta dónde puede llegar una de las democracias más vibrantes del mundo cuando no hay contrapesos, no hay contrapoderes, no hay respeto por la propiedad, la libertad y la empresa".