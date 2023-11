Giráldez: "Lo más importante es cómo focalizamos tras un muy buen partido como el del Real Madrid"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Cuando empiezas esta competición, empiezas a dar la mejor versión para merecer estar en la primera posición", comentó Giráldez en rueda de prensa. "Lo más importante es cómo focalizamos tras un muy buen partido como el del domingo pasado contra el Madrid, que tres días después podamos dar una muy buena versión también a nivel competitivo en Europa", añadió el técnico culé, aludiendo a su triunfo liguero por 5-0.

"Las jugadoras llegarán bien, pero es más un tema mental, de preparación, de no dar las cosas por supuestas, de saber qué es lo que tenemos que hacer bien para jugar bien al fútbol y crear más ocasiones que el rival", argumentó. "No tenemos ninguna excusa", apostilló Giráldez, para no confiarse por el gran momento de forma entre sus pupilas.