Sergio Dalma regresa a sus inicios con 'Sonríe porque estás en la foto':"Asusta un poco la IA. Hay que saber utilizarla"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Me da un poco de miedo porque van saliendo cosas que dices ay ay y nos da un poco de miedo a todos, como la influencer con muchas seguidores o lo de unir las voces. Asusta un poco", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco 'Sonríe porque estás en la foto' (Sony), que saldrá a la venta este viernes 24 de noviembre.

Su nuevo albúm es el 22º de sus 34 años de carrera, unas cifras que señala que son "fuertes" y reconoce que sus sueños en la industria se han cumplido "mucho más" de lo que podía imaginar cuando empezó con 16 años. Sergio Dalma afirma estar contento con el ahora porque "la gente consume más música que nunca y acude más que nunca a los conciertos".

"Yo no he querido nunca estancarme en aquel éxito de 'Bailar pegados' sino que he querido evolucionar. A veces con más acierto que otras, pero sobre todo buscando el efecto sorpresa con el público", explica.

Al respecto, Dalma cree que sorprenderá al público al regresar a sus inicios con canciones que reflejan cómo afronta la vida. "Lo de estar en la foto no deja de ser una actitud ante la vida y ese afán de lucha por intentar seguir buscando ese espacio en el panorama musical", ha asegurado.

El cantante, que se ha definido así mismo como un "disfrutón", confiesa que su nuevo disco le despierta "ilusión" porque "nunca hay que dejar de mirar atrás". "Al final siempre estás reinventándote y todo es cíclico. Es importante reinventarse y volver a los inicios porque nunca hay que dejar de mirar atrás, pero si esos inicios se revisan y se reviven hoy en día con gente muy actual y le da esa frescura, suena distinto", apunta.

En este sentido, desvela que ha trabajado con seis productores, lo que ha sido una "locura", aunque añade que finalmente ha salido mejor de lo que se podía esperar. "A priori es una locura, pero de la forma que iba fluyendo todo y surgiendo era como las piezas de un engranaje que cada vez iba rodando mejor", ha indicado.

Sergio Dalma viajará por España con 'Sonríe porque estás en la foto' en 2024. En concreto, sus conciertos comenzarán el 3 de febrero en Valladolid y concluirá en el Teatro Circo Price de Madrid el 22 de junio. Entre medias, el artista pasará por Murcia (10/02); Palma de Mallorca (16 y 17/02); Bilbao (25/02); Barcelona (2/03); Gijón (10/03); Albacete (6/04); Torrevieja (13/04); Alicante (14/04), A Coruña (20/04); y Valencia (27/04)

Por último, el artista, preguntado por la evolución de la industria, ha señalado que la música se consume "de inmediato" en la actualidad y que hay "constantemente" lanzamientos de discos y de canciones. "A veces pienso que a lo mejor pasa todo demasiado rápido. A lo mejor la gente también ha perdido esas ganas de escuchar un trabajo de arriba a abajo, porque ahora se lanzan de una forma esporádica, pero a la vez la gente consume mucha música", ha manifestado.