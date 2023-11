Ecuador: decomisan cinto toneladas de drogas en zona marítima próxima a Galápagos

QUITO (AP) — Unas cinco toneladas de drogas fueron decomisadas en un semisumergible hallado en una zona marítima de Galápagos, informaron el viernes las Fuerzas Armadas de Ecuador.

El hallazgo se produjo durante una operación en la Zona Económica Exclusiva en el área insular, señalaron las Fuerzas Armadas en la red social X, antes Twitter. Galápagos está ubicada en el océano Pacífico a unos 1.000 kilómetros de distancia del territorio continental ecuatoriano.

La Armada también informó en un mensaje a periodistas sobre el cargamento hallado en el semisumergible que contenía “varios bultos”, aunque no precisó si hay detenidos, la cantidad de drogas, ni las circunstancias en que se produjo el operativo. Según informó la institución a The Associated Press, la captura se realizó la víspera y los narcóticos estaban siendo trasladados a puerto Baquerizo Moreno, en la Isla San Cristóbal.

A inicios de octubre la policía de Ecuador informó el decomiso de un cargamento de 14 toneladas de cocaína en al menos ocho provincias. La droga provenía de una zona de producción del Putumayo, en el sur colombiano, y su destino era Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

En 2022 otra embarcación similar fue encontrada a unas 120 millas al sureste de Galápagos. En aquella oportunidad el cargamento decomisado fue de dos toneladas en un operativo que dejó cuatro detenidos, tres de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano.

Según cifras oficiales, entre mayo de 2021 y noviembre de 2023 se han decomisado unas 560 toneladas de drogas en el país andino, lo que implica un récord que lo ubica entre los países con mayor incautación. En 2022 se decomisaron 201 toneladas.

Ecuador se ha convertido en un centro de almacenamiento y exportación de drogas procedentes de Colombia y Perú hacia Estados Unidos y Europa. Entre enero y octubre de este año se han neutralizado alrededor de 165 toneladas de narcóticos, de las cuales unas 78 fueron vía terrestre y el resto vía marítima.