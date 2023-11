El Gobierno acude dividido a las marchas del 25N: PSOE apoya la del Foro de Madrid y Sumar y Podemos la de Comisión 8M

MADRID, 24 (EUROPA PRESS9

Así lo han confirmado esta tarde las diferentes formaciones políticas. Por una parte, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, acude a la manifestación convocada por la mañana junto a otros cuatro ministros: la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Además, tiene previsto acudir también la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández; la secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública, Llanos Castellanos; la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Hana Jalloul; el secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; así como la exvicepresidenta del Gobierno y diputada socialista, Carmen Calvo, además de cargos orgánicos e institucionales del PSOE. Por Madrid, también asistirán Juan Lobato y Reyes Maroto.

Por parte de Sumar, está previsto que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acuda a la manifestación convocada a las 18.00 horas por la Comisión 8M, junto con la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño.

A esta misma marcha han confirmado su asistencia la exministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo en el departamento, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', y la aún delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, así como la portavoz de la formación morada, Isa Serra.

No es la primera vez que las ministras del Gobierno se dividen y acuden a diferentes marchas. El año pasado, bajo el lema 'El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!', a la marcha del Foro de Mujeres acudieron las políticas socialistas, entre ellas varias ministras, en un acto en que pudo escucharse el grito de dimisión hacia otra de las ministras del Ejecutivo entonces: 'Irene Montero, dimisión'. En esta misma marcha en 2021, ya se habían lanzado lemas en contra ministra, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans.

Por su parte, en 2022, la Comisión 8M convocó diferentes movilizaciones en la capital a nivel de barrios bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta". La titular de Igualdad acudió al acto organizado por la Comisión 8M Vallecas, al que se presentaron cientos de mujeres.

El Foro de Madrid marchará bajo el lema 'Unidad ciudadana y respuesta institucional' contra las violencias machistas, como la de género o la sexual, entre ellas la prostitución, la trata, la pornografía o la explotación reproductiva. La Comisión 8M se presentará como "jauría organizada" para defender "todes" de la violencia al grito de #SeAcabó.