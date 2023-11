NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Fotografía de presidente Biden dando la espalda a mandatario chino está editada

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al presidente estadounidense Joe Biden dándole la espalda al mandatario chino Xi Jinping durante su reunión el 15 de noviembre en la finca de Filoli, en Woodside, California.

LOS HECHOS: El 15 de noviembre Biden y Xi se encontraron en su primera reunión frente a frente en un año, comprometiéndose a estabilizar su tensa relación y dando a conocer acuerdos modestos para combatir el tráfico de fentanilo y restablecer las comunicaciones entre sus Fuerzas Armadas.

The Associated Press reportó que los mandatarios pasaron cuatro horas juntos —en reuniones, un almuerzo de trabajo y una caminata por el jardín Filoli en California, donde se llevó a cabo el encuentro—, con la intención de mostrarle al mundo que, si bien son competidores económicos globales, no están enfrascados en una confrontación.

“El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito”, le dijo Xi a Biden.

Por su parte, el mandatario estadounidense le comentó a Xi: “Creo que es primordial que usted y yo nos entendamos claramente, de líder a líder, sin malentendidos ni mala comunicación. Tenemos que asegurarnos de que la competencia no derive en conflicto”.

Imágenes del encuentro de los líderes fueron retomadas por usuarios en redes, pero no todas son reales.

Una publicación compartida en Facebook muestra a Biden y a Xi parados fuera de la mansión de Filoli, pero el mandatario estadounidense está dándole la espalda al presidente chino, mientras que éste aparece con la mano extendida.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que la imagen está editada. La original en realidad fue tomada por el fotógrafo Kevin Lamarque para la agencia de noticias Reuters y muestra a los dos mandatarios de frente a punto de estrecharse las manos.

Los videos de la llegada de Xi a la mansión tampoco muestran a Biden dándole la espalda al presidente chino durante su encuentro.

Aunque en la reunión se alcanzaron los acuerdos previstos para contener la producción ilícita de fentanilo y reabrir los lazos militares, de acuerdo con un funcionario estadounidense de alto rango al término de la misma, persisten las diferencias en torno a la competencia económica y las amenazas a la seguridad mundial, informó AP.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Video no muestra ataque contra parlamento palestino en Gaza

LA AFIRMACIÓN: Una grabación despliega el momento en el que la sede del Poder Legislativo en Gaza es destruida por un misil.

LOS HECHOS: La estructura que aparece en las imágenes no es la del Parlamento palestino, sino la de un edificio ubicado a unos 10 kilómetros del recinto legislativo en la ciudad de Juhor ad Dik.

Una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, incluye la secuencia en la que la estructura es detonada por una bomba para decir falsamente que muestra el recinto oficial. Usuarios han compartido la afirmación errónea para criticar los ataques israelíes en la zona.

Tras la incursión violenta del grupo extremista Hamás al sur de Israel el 7 de octubre, la región se ha visto inmersa en la violencia en medio de un conflicto que ha cobrado miles de vidas. El Ministerio de Salud en Gaza, controlada por Hamás, hasta el 10 de noviembre había reportado 11.078 muertos, recogió AP.

El martes el ministerio informó que había perdido la capacidad para hacer un recuento de los decesos ya que parte de su infraestructura ha sido destruida. El gobierno israelí ha situado la cifra de decesos en 1.200, la mayoría fallecidos en el ataque a principios de octubre.

Aunque Israel sí ha atacado y parcialmente destruido el edificio del Parlamento en Gaza, la estructura en el video no corresponde a la sede. Al revisar imágenes del edificio oficial AP corroboró que las características arquitectónicas de la estructura en la grabación no coinciden con las del Parlamento, ubicado en la calle Omer El Mokhtar.

Por ejemplo, el edificio en la secuencia tiene un techo plano y una forma rectangular alargada. La sede legislativa, en contraste, tiene una cúpula dorada al centro y una estructura cuadrangular.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el Parlamento fue parcialmente destruido en un ataque a mediados de noviembre. El ataque ocurrió después de que el gobierno israelí difundió fotografías de elementos militares dentro del recinto.

Además, la cuenta @GeoConfirmed en X, especializada en el rastreo y análisis de imágenes satelitales y geolocalización, también reportó que las imágenes no corresponden al Parlamento sino al edificio en Juhor ad Dik.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Biden y Putin no sostuvieron una llamada recientemente

LA AFIRMACIÓN: Recientemente el presidente estadounidense sostuvo una llamada con el mandatario ruso Vladimir Putin.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook dice: “Noticias más recientes ¿Qué se quedó de la llamada urgente entre Biden y Putin, entre EEUU y RUSIA?”.

El mensaje está acompañado de un video en el que un narrador señala que los mandatarios “instauraron una llamada telefónica urgente en las últimas horas” para intentar conciliar y evitar una “inminente guerra” en Ucrania.

Posteriormente presenta varios reportes noticiosos que hablan sobre el diálogo entre los mandatarios que ocurrió el sábado 12 de febrero de 2022, no recientemente.

En ese entonces, AP informó que el presidente estadounidense dijo a su homólogo ruso que una invasión a Ucrania causaría un “sufrimiento humano generalizado” y que Occidente estaba comprometido con la diplomacia para poner fin a la crisis, pero “igualmente preparado para otros escenarios”.

La Casa Blanca informó que durante el intercambio telefónico de una hora entre ambos mandatarios Biden señaló que Estados Unidos y sus aliados responderán “enérgicamente e impondrán costos rápidos y severos” si Rusia ataca a su país vecino.

Ambos presidentes conversaron un día después que Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, advirtiera que información de inteligencia estadounidense mostraba que una invasión rusa podría comenzar en cuestión de días y antes de que los Juegos Olímpicos de Beijing concluyeran el 20 de febrero.

Por su parte, Rusia rechazó que tuviera intención de invadir, pero en ese momento había concentrado más de 100.000 efectivos cerca de la frontera con Ucrania y había enviado soldados para que participaran en maniobras en Bielorrusia, rodeando territorio ucraniano por tres flancos.

El 24 de febrero, 12 días después de esa llamada, Rusia emprendió una invasión a Ucrania que inició con ataques aéreos y de misiles contra las instalaciones militares ucranianas antes de que sus soldados y tanques cruzaran las fronteras desde el norte, este y sur de la nación europea.

Mientras las fuerzas ucranianas se defendían en varios frentes y los civiles se subían a trenes y automóviles para huir del país, Estados Unidos y los líderes europeos tomaron medidas para castigar a Rusia con fuertes sanciones financieras y la OTAN se movilizó para reforzar su flanco oriental.

La guerra iniciada por Putin y que continúa hasta el día de hoy, con decenas de miles de muertes en ambos bandos, es el conflicto más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

— Abril Mulato

____

No se ha resuelto caso de magnicidio en México

LA AFIRMACIÓN: El caso del homicidio del excandidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994, ha sido resuelto. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hará que pague el exmandatario Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de 1988 a 1994.

LOS HECHOS: Mario Aburto, quien se declaró autor material del homicidio de Colosio y que cumple una condena de 45 años de prisión, podría recuperar su libertad por el fallo de un tribunal que invalidó la sentencia y ordenó una nueva resolución del caso, indicó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

El pronunciamiento de la institución, que tuvo a su cargo la defensa de Aburto, se dio a conocer un día después de la resolución que emitió un tribunal colegiado que invalidó la sentencia del 1994 alegando que el asesino debió ser juzgado por el delito de homicidio con base en el Código Penal del estado Baja California, que contempla una pena máxima de 30 años de prisión por ese delito del fuero común, y no de acuerdo con el Código Penal Federal.

En ese entonces el IFDP señaló que Aburto debería ser sentenciado nuevamente bajo el Código Penal de Baja California y que espera que el tribunal declare “compurgada la pena” puesto que en 2024 el asesino completa 30 años encarcelado.

Una semana más tarde, el presidente López Obrador habló sobre el tema pero no declaró que el caso Colosio se hubiera resuelto, como se ha señalado en redes recientemente.

Por ejemplo, una publicación compartida en Facebook asegura incorrectamente que el caso Colosio se resolvió. “RESUELVE CRIMEN DE COLOSIO ! AMLO va por SALINAS DE GORTARI”, dice un mensaje que acompaña un video, pero en éste no se incluye ninguna evidencia que pruebe dicha afirmación.

La grabación es un fragmento de la conferencia de López Obrador del 12 de octubre en la que el presidente explicó a los periodistas lo que había determinado el tribunal colegiado federal en torno a Aburto.

Posteriormente, López Obrador comentó que algunos columnistas han publicado artículos imprecisos señalando que Aburto saldrá de la cárcel porque el gobierno está planeando una estrategia para acusar al expresidente Salinas de Gortari.

“Todos los de las páginas del conservadurismo lo retoman, que vamos a usar el caso porque suponemos que Salinas es el jefe del bloque conservador y que si Aburto se lanza en contra de Salinas y Salinas va a la cárcel, pues entonces les va a perjudicar en la elección del año próximo y vamos nosotros de esa manera a ganar. ¿Será que tienen la mente retorcida? O sea, qué interesante todo esto”, expresó el mandatario en el encuentro con medios.

El asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recibió dos disparos el 23 de marzo de 1994 durante en un mitin de campaña en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado de Baja California, desencadenó una fuerte crisis política en México.

Aburto, que se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad, confesó que actuó en solitario para asesinar a Colosio, pero tiempo después denunció que fue víctima de torturas reiteradas en medio de versiones de que el magnicidio pudo tener connotaciones políticas y ser alentado desde el poder.

Hace dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México recomendó a la fiscalía federal reabrir la investigación del caso debido a las quejas por torturas interpuestas por Aburto y denuncias sobre irregularidades en su proceso.

— Abril Mulato.

___

Video no muestra a concursante transgénero en Miss Universo

LA AFIRMACIÓN: Una secuencia muestra a Miss Portugal, Marina Machete, una mujer transgénero, tocando su entrepierna durante la celebración de Miss Universo en El Salvador.

LOS HECHOS: La grabación es del discurso que ofreció la rapera estadounidense, Doja Cat, al recibir un Grammy en Las Vegas en 2022. Simuló ajustarse la cremallera para comentar que estaba en el baño cuando se enteró de que había ganado.

Una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, incluye el video de cinco segundos de Doja Cat para decir falsamente que es la participante de Miss Universo Marina Machete ajustando su entrepierna. Usuarios compartieron la publicación para mofarse de la comunidad transgénero.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave de la secuencia en Google, AP corroboró que muestra el momento en que Doja Cat recibió junto con la cantante estadounidense SZA el Grammy por Mejor Actuación de un dúo o grupo pop en la entrega de los Grammys el 3 de abril de 2022.

Al momento de recibir el premio por la canción “Kiss Me More” Doja Cat bromeó ajustándose la entrepierna para comentar que fue seleccionada como la ganadora del Grammy cuando estaba en el baño. La grabación de su discurso, de dos minutos y 42 segundos de duración, está disponible en el canal de YouTube de la Academia de la Grabación estadounidense, organizadora de los Grammys.

El video original despliega la toma completa de la premiación y en esta se aprecia completamente que a un lado de la rapera estaba SZA, apoyada en dos muletas y riendo de lo que Doja Cat acababa de hacer.

Desde 2012 los organizadores de Miss Universo cambiaron las reglas del concurso para permitir la participación de mujeres transgénero. La modificación ocurrió tras una polémica derivada de la exclusión de una concursante canadiense llamada Jenna Talackova, que era transgénero. Tras la controversia, Miss Universo le permitió participar.

En la edición 2023, celebrada en la capital salvadoreña, participaron dos mujeres transgénero. Una de ellas fue Marina Machete por Portugal y la otra fue Miss Países Bajos, Rikkie Kollé. La ganadora del certamen fue Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, reportó AP.

— Marcos Martínez Chacón

___

___

