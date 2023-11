Cortes al Cutzamala y condicionamiento de pipas dejan sin agua a media alcaldía Tlalpan

Al menos 40 colonias de la alcaldía Tlalpan resienten la reducción de tres metros cúbicos por segundo en el suministro del Sistema Cutzamala, pues la falta de agua reportada por sus habitantes desde hace ya varias semanas, las fallas en el abastecimiento del vital líquido y el condicionamiento de pipas por cuestiones políticas se agravó des.

Las zonas más afectadas en demarcación desde que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el recorte el pasado 11 de noviembre están en colonias como Lomas de Padierna, Torres de Padierna, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás de la primera a la cuarta sección, Santa Úrsula Xitla, Topilejo, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, San Juan Tepeximilpa y las que rodean al Ajusco.

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) aseguró que las afectaciones en el suministro por los cortes en el Cutzamala, se atendería en conjunto con la demarcación, para mantener los niveles y bombeo a los tanques de distribución, además de distribución a través pipas de agua gratuitas.

Sin embargo, la titular de la demarcación, Alfa González Magallanes, contradijo esta información y denunció que “prácticamente la mitad de la alcaldía está teniendo problemas de abastecimiento de agua” , tras asistir a una planta de bombeo de ubicada en la colonia Héroes de Padierna, en dónde corroboró que los tanques de agua están casi vacíos y los vecinos reportan varias semanas sin agua.

“Tlalpan no puede enviar lo que no tiene, si nuestros tanques están vacíos no hay manera de que podamos enviarles agua, ni siquiera por tandeo a las colonias. Tenemos graves cierres de avenidas primarias, pero pareciera que el problema está rebasando a las diferentes autoridades que intervienen, en el caso de Sacmex”.

— Alfa González.