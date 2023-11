Hello Kitty Fest 2023: un encuentro de diversión para toda la familia

Hello Kitty Fest Navideño 2023 se llevará a cabo el 2 y 3 de diciembre en el Parque de los Venados (Foto: Dreamstime)

Si eres fan de la gatita japonesa, no te debes perder el Hello Kitty Fest Navideño 2023, donde disfrutarás del característico color rosa y los temas pastel de esta encantadora gatita. Más de 40 expositores ofrecerán artículos únicos con los que podrás decorar tu casa de una manera original en esta temporada navideña.

Este festival ofrece un ambiente totalmente familiar y podrás disfrutarlo los días 2 y 3 de diciembre en el Parque de los Venados (Av. División del Norte, entre Municipio Libre y Vértiz, en la alcaldía Benito Juárez), en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y la entrada es totalmente gratis.

Durante estos dos días, podrás adquirir piezas únicas para tu colección o simplemente para dar como regalo en los intercambios navideños. Encontrarás ropa, juguetes, calzado, tazas, figuras coleccionables y cualquier otra cosa que te puedas imaginar con la imagen de Hello Kitty. También podrás encontrar productos de personajes como Chococat, Keroppi, Kuromi, My Melody, Badtz Maru y muchos más.

Además, el Hello Kitty Fest es el escenario perfecto para que puedas adoptar a un gatito, ya que contará con una sección donde habrá michis rescatados que buscan una familia responsable y amorosa que les ofrezca tranquilidad y seguridad.

Durante el festival, podrás disfrutar de música, baile y tomarte la clásica fotografía con Hello Kitty. También habrá una rifa.

Aparta la fecha y asiste a esta celebración, donde te divertirás con tu pareja, amistades o familia, ya que es un ambiente 100% familiar. Además, puedes llevar a tu michu, ya que es pet-friendly.”

