Ana Torrent, víctima de casos de bebés robados en 'Sobre todo de noche':"Hay que resolver el tema y dar voz a afectados"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Ana Torrent y Lola Dueñas comparten por primera vez protagonismo en 'Sobre todo de noche', primer largometraje de Víctor Iriarte, y en la que ambas actrices interpretan a unas madres que sufren la trama de bebés robados en España.

"No entiendo cómo no se habla más y por qué no se soluciona este tema. ¿Por qué nadie da voz a las mujeres afectadas y a esta situación?", se ha cuestionado Ana Torrent en una entrevista con Europa Press, en la que pide que se "resuelva" estos casos "dando voz a las víctimas", con motivo del estreno de la cinta en cines el próximo 1 de diciembre.

La actriz asegura que le "sorprendió" que esta práctica ocurriese hasta mediados de los años 90 y lamenta que se "niegue y se oculte", pese a que "resolverlo sanaría a mucha gente que tiene mucho dolor". "Es que no se entiende muchas cosas de este país. Se debe mirar e investigar mucho más. Creo que es mejor para todos resolver estas cosas y no vivir tapándolas, porque eso pudre más y estropea más la vida", subraya.

A su juicio, es incomprensible que el tema de bebés robados "se haya callado, silenciado y que haya quedado impune". Torren interpreta a Cora, una mujer que no puede ser madre y que adopta a un hijo (Manuel Egozkue) a cuya madre biológica (Lola Dueñas) le dijeron que había nacido muerto.

Por su parte, Lola Dueñas, que desvela que Víctor Iriarte les aconsejó no buscar información durante el rodaje, afirma que le parece "tremendo y una barbaridad" los testimonios reales de las víctimas, que ha conocido tras finalizar la cinta. Junto a las actrices, el otro protagonista es Manuel Egozkue, que debuta en el cine con 24 años, y que celebra que 'Sobre todo de noche' "dé visibilidad a las personas invisibilizadas".

"Es muy fuerte que nadie haya sido juzgado, que nadie haya salido culpable cuando se sabe realmente que hay 360.000 niños robados en España. Lo más interesante es visibilizar a esas personas que han sido invisibilizadas", ha apostillado.

El primer juicio por bebés robados absolvió por prescripción a su repsonsale, el doctor Eduardo Vela. Posteriormente, cuando ya había fallecido el acusado, el Tribunal Supremo falló que la detención ilegal de la que se le acusó a Vela por entregar una bebé recién nacida a una familia distinta a la biológica no había quedado probada.

"LAS INSTITUCIONES TIENEN ALGO QUE DECIR"

El director Víctor Iriarte, que también ha atendido a Europa Press, revela que decidió abordar este tema en el cine porque le pareció un asunto "muy fuerte", que merecía ser "repasado" porque "es una herida abierta en España".

"No sé si aquí no ha pasado el tiempo suficiente o que todavía hay muchas heridas abiertas, pero la memoria histórica es una asignatura pendiente que tenemos, lo vemos día a día en la política. Aún tenemos la herencia de la Guerra Civil y es un tema que está por revisar", apunta.

Por ello, clama que las instituciones "tienen algo que decir al respecto del tema". "Ojalá haya una tesis sobre cuál es la historia de las adopciones en España, cómo era el trámite legal", ha indicado.

En este sentido, el realizador pone de manifiesto que es una película "política" por la "revisión histórica" que realiza y porque además ha hecho uso de la Filmoteca Española para alguna secuencia. En uno de los pases de prensa de la cinta, el equipo de Iriarte invitó a algunos miembros de asociaciones de bebés robados a ver la película.

"Fue muy emocionante porque reconocieron en la película su lucha, y apreciaron mucho que es una película que propone un entendimiento que es más compleja y que no es maniqueísta en ese caso. Nos dieron mucho las gracias porque abordamos un tema que está en los márgenes", ha explicado.

Al respecto, recuerda que para la escritura del guión contó con testimonios de personas cercanas que conocían casos reales. "Siempre las víctimas se han sentido muy solas. El sentimiento de soledad es muy fuerte. Ellas han intentado preguntar por las vías ordinarias y se han encontrado con un sistema que les niega su existencia. Es un delito contra un derecho humano, que es el derecho a tu identidad", ha criticado.

Iriarte ha comparado los casos similares ocurridos en países como Argentina o Chile y se ha mostrado muy crítico con la actitud adoptada por España.

ACOSO SEXUAL EN EL CINE ESPAÑOL

Por otro lado, Ana Torrent, preguntada por casos de acoso sexual en el cine español, cree que en España "ya se está hablando" de algunos episodios y considera que "ya hay menos miedo a contar las cosas".

"Los implicados querrán que no se cuente, lógicamente, pero creo que hay menos miedo ya a decir las cosas porque se ven de otra forma. Ahora hay mucho más apoyo en ese sentido", asevera.

La actriz rememora que en épocas anteriores "se vivían situaciones que hoy no se podrían consentir", aunque aclara que ella "nunca" ha vivido ningún caso de acoso sexual. "Ciertas situaciones hoy no se podrían consentir y antes caíamos un poco en que era un poco normal. No me refiero a un nivel de abuso claro, que yo no tengo experiencia de eso, sino algún comentario o situación o cosas que se daban como por bueno, porque la sociedad era así", afirma.

Sin embargo, sí que reconoce haber vivido "situaciones con una cierta violencia o incomodidad", pero que no las veía como algo condenable.