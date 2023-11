Buscado narcotraficante Sebastián Marset dice en entrevista televisada que Uruguay no es corrupto

MONTEVIDEO (AP) — El buscado narcotraficante Sebastián Marset señaló en una inusual entrevista televisiva transmitida el domingo que el pasaporte que recibió del gobierno uruguayo — el cual dio pie a un escándalo que resultó en la salida de varios integrantes del gabinete del presidente Luis Lacalle Pou — lo obtuvo de forma legal y que Uruguay es el país menos corrupto de los que había conocido.

Marset dio una entrevista al programa “Santo y Seña”, el cual viajó a Paraguay y desde donde tomó dos helicópteros para encontrarse con el narcotraficante en una ubicación desconocida. La charla televisada generó reacciones inmediatas en Bolivia y otros lugares de la región, donde funcionarios del gobierno pusieron en duda su credibilidad incluso antes de conocer los contenidos de la emisión.

En relación a la entrega del pasaporte que recibió del gobierno uruguayo, afirmó que no pagó por él, que no lo obtuvo de manera fácil y que tuvo que insistir durante tiempo.

El escándalo supuso a comienzos de noviembre la dimisión del ministro del Interior Luis Alberto Heber, de su segundo al cargo, Guillermo Maciel, del canciller Francisco Bustillo y del asesor presidencial en comunicación Roberto Lafluf, considerado mano derecha del presidente Lacalle Pou.

Al momento de aceptar la dimisión de una parte central de su gabinete, Lacalle Pou aseguró que “el pasaporte había que darlo de acuerdo a la ley y los decretos actuales”, incluso con el conocimiento de que el documento iba destinado a un narcotraficante.

Marset afirmó que Uruguay era el país menos corrupto de la región y que no había pagado a políticos uruguayos.

No es el caso con otros países de la región.

Reconoció pudo evitar el arresto en Bolivia gracias a que fue “avisado” por un alto cargo y lanzó fuertes críticas al ministro de Gobierno , Carlos Eduardo del Castillo, al que acusa de mentiroso y de recibir dinero del narco.

Del Castillo afirmó el domingo que “en actual gobierno hemos sido los únicos que lo hemos buscado a Marset y hemos desbaratado la organización criminal que organizó en Bolivia”, recalcó antes de que se difundiera la entrevista.

“Si recibió ayuda ha sido en otras gestiones. En 2018 nadie buscaba a Marset”, señaló en relación al gobierno de Evo Morales. “Será el Ministerio Público que diga si hubo protección o no”.

Marset también señaló que las acusaciones de su participación en la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien falleció en Colombia en 2022, eran falsas y que él tan sólo conoció al fiscal cuando se hizo pública su muerte.

Aseguró que él es “profesional” en lo que hace y que “el que vende no consume. No me gusta la joda, no me gusta usar drogas, soy de familia, tranquilo, mi casa, mis cosas”. Afirmó que “no estoy de acuerdo con la legalización de ningún tipo de droga”.

Además, el narcotraficante afirmó en distintas instancias que su pareja, sobre la que también pesa un pedido de búsqueda de la Interpol, no tiene nada que ver con su negocio.

"Mi hermano, mi cuñado y mi esposa no tienen nada que ver en mis negocios", añadió.

Las autoridades afirman que Marset, de 32 años, estableció una organización criminal a lo largo de Paraguay, Uruguay y Bolivia para exportar cocaína a Europa.