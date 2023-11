¿Samuel le llamó a Elon? Bajan cuenta de X de Vicente Fox tras insultos a Mariana Rodríguez

La cuenta de X, antes Twitter, del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, fue dada de baja tras la polémica que desataron los comentarios del exmandatario, quien llamó “dama de compañía” a la esposa del gobernador de Nuevo León con licencia, y hoy precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García.

Este 27 de noviembre, militantes de MC denunciaron al exmandatario por cometer actos considerados violencia política de género, los cuales manifestó en contra de Mariana Rodríguez Cantú.

El coordinador general de la campaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, presentó su denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE). No obstante, horas después de que trascendiera esta información, la cuenta de X de Fox dejó de existir.

Borran cuenta de X de Vicente Fox tras polémica con Mariana Rodríguez.

El pasado 25 de noviembre Fox Quesada aseguró que Rodríguez Cantú era una ‘dama de compañía’ después de que el periodista Pedro Ferriz dijera que pronto daría a conocer información sobre el pasado de Samuel García y su esposa, a quien acusa de supuestamente tener relaciones con el narcotráfico.

Los comentarios del presidente durante el periodo 2000-2006 causaron las reacciones de la influencer, quien reviró al panista. “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, sostuvo Rodríguez.

Los comentarios de Fox causaron disgusto incluso, en los propios militantes del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que hasta la responsable de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez desaprobó y condenó los comentarios del exmandatario. “Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones”, aseveró la precandidata.

De momento no se ha confirmado si la cuenta de Fox fue eliminada por el propio expresidente, o si Samuel García usó sus influencias y buena relación con Elon Musk para defender a su esposa. Lo más probable es que la acumulación de denuncias de los usuarios de X contra los comentarios misóginos del panista hayan terminado por tumbar la cuenta del expresidente de México.