La GAM necesita que aterrice la cuarta transformación: César Cravioto

La experiencia en el servicio público es un rasgo fundamental para quien aspire a un cargo tras las elecciones de la Ciudad de México en 2024, explica desde su oficina en el Senado de la República, César Cravioto Romero, quien está en la carrera por obtener la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía Gustavo A. Madero.

Es precisamente la experiencia lo que Cravioto Romero califica como su carta de presentación y valor agregado para ser el relevo de su copartidario, Francisco Chíguil, en la GAM, y con la que busca superar en el proceso interno del partido guinda a los diputados federales y locales Beatriz Rojas, Yuriri Ayala, Nazario Norberto y Janecarlo Lozano.

Te puede interesar: Impulsa PJCDMX la implementación del Código de procedimientos civiles y familiares en la CDMX

El exdiputado local y federal abrió las puertas de su oficina en el Senado para conversar con Publimetro sobre sus aspiraciones políticas, la necesidad de regenerar el tejido social y el llamado “Plan C” de Morena en las próximas elecciones.

Te hemos visto animado con el tema de las encuestas, incluso celebras en X (Twitter) tu delantera ¿cómo te sientes con eso?

Es satisfactorio saber que un sector de la población reconoce la trayectoria, el trabajo, las propuestas y la consistencia que he llevado en mis cargos públicos, es una buena noticia. Pero también publico con el mismo entusiasmo cuando salen encuestas a favor de Claudia (Sheinbaum), a favor de Clara (Brugada), pues porque somos parte del mismo movimiento y ver que la gente está respaldando es importante.

¿Por qué salir del Senado para ir a la GAM?

En el 2015, en el primer proceso que participó Morena fui diputado por el cuarto distrito en Gustavo A. Madero. Es la segunda alcaldía con más población en la Ciudad de México, la conozco bien y, además, tuvimos un momento difícil electoral en el 2021, fue de las tres alcaldías que se ganaron –ganamos siete alcaldías–, pero fue de las que se ganaron por un margen pequeño.

El primero que me planteó el tema fue el presidente del partido en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, me dijo “por qué no te vas metiendo” y sí, sentí que había buena aceptación y creo que es importante, pues que haya varios perfiles que aspiren a lo mismo para que el partido y la propia sociedad, pues decidan.

¿Morena retrocedió en la GAM en 2021?

César Cravioto. (Nicolás Corte)

Perdimos un distrito federal en el 2021 y dos distritos locales, desde el 2015 habíamos ganado cuatro de cinco locales y tres de cuatro federales. En el 21 tuvimos un retroceso, es estratégica la alcaldía para el proyecta Clara sobre todo, pero para el proyecto de Claudia pues también es importante mantener la alcaldía. Es importante que Gustavo Madero aporte los tres distritos federales para el “Plan C”.

¿Qué soluciones soluciones necesita la GAM, le hace falta sangre nueva?

Voy a responder no solo por la GAM. Yo creo que en términos generales los municipios del país necesitan que aterrice más la cuarta transformación .

Hay un gran respaldo al presidente López Obrador, porque desde el gobierno federal la gente ve programas sociales, obra pública, gobierno austero, la gente vio el cambio, la transformación y también desde los gobiernos estatales, aquí en la Ciudad de México que se vio en la obra pública, en el transporte, en los Pilares, etcétera; pero a nivel más abajo que, al fin de cuentas es el nivel administrativo más cercano a la gente, como son los municipios y alcaldías siento que hace falta dar una buena sacudida.

A nivel alcaldía todavía como que estamos administrando, no estamos transformando y el mejor ejemplo de que a nivel alcaldía también se puede transformar, pues justamente, nos lo dio Clara en Iztapalapa, llegó a transformar con las Utopías y hoy es es una gran referencia de cómo el espacio público puede transformar a una comunidad.

¿Si llegas como abanderado de Morena a la GAM garantizas Utopías y obras de transporte?

Sí, las Utopías van a estar garantizadas en todas las alcaldías con Clara, que es probable que llegue si vemos cómo arrancó la precampaña muy bien posicionada en todas las encuestas. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Acompañar todas las políticas del gobierno de la ciudad; pero meterme mucho a regenerar el tejido social.

También puedes leer: Aumenta percepción positiva de democracia en la Ciudad de México: IECM

La apuesta de la cuarta transformación para abatir los índices delictivos, pues no es solamente mejor policía, más cámaras, sino que se está apostando al desarrollo social. Nuestra gran diferencia con el modelo anterior, es que aquellos solo hablaban de militarizar, solo hablaban de más policías, de más armamento, más cámaras, pero no atendían lo que nosotros consideramos que es el génesis de la violencia, de la inseguridad que es la pobreza, la marginación, la no atención de nuestros jóvenes.

En la GAM se suscitan casos violentos como el homicidio de un menor dedicado a delinquir, ¿aquí radica la importancia del tejido social?

Yo soy convencido de que cierra la pinza, o sea obviamente seguir con las reuniones mañaneras, con la capacitación de los policías, que siga mejorando el salario de ellos, que se sigan poniendo cámaras todo eso está bien; pero si no hay esa parte de mejorar el tejido, que las propias comunidades se sientan seguras de denunciar a alguien porque está haciendo cosas ilegales.

¿Qué le aporta César Cravioto a la alcaldía?

César Cravioto. (Nicolás Corte)

Aporto experiencia, me ha tocado estar en los tres gobiernos más exitosos en esta ciudad de izquierda. Con Andrés Manuel estuve en concertación política, me tocó conocer problemáticas de toda la ciudad y de todos los rubros.

En el Gobierno Marcelo (Ebrard) estuve en el área social, cuando Martí (Batres) iba era el secretario de Desarrollo Social me tocó atender a los grupos vulnerables desde la parte social, me tocó echar a andar junto con Martí los comedores comunitarios que todavía existen. Después con Claudia pues me tocó el tema de la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017.

En todos los cargos que he tenido he aprendido y aportado, he dejado lo mejor de mí y creo que también para gobernar, pues necesitas experiencia, y yo tengo una basta experiencia en el Ejecutivo y en el Legislativo, en áreas tan relevantes como la reconstrucción, en la obra social y en lo político.

Sigue leyendo: PAN y PRI sacan mayor tajada en el siglado de candidaturas de oposición en CDMX