Julián López y Michelle Jenner rompen prejuicios culturales con personajes "conservadores" en 'Ocho apellidos marroquís'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Tienen una estética conservadora, pero no se pretende eso (reírse de la extrema derecha). De hecho, no se habla de afiliación política ni nada. Es un terreno que no se pisa. Simplemente lo que se interpreta es un prototipo de personajes que podemos encontrar en nuestro país", ha señalado Julián López en una entrevista con Europa Press, al ser preguntado por si la trama es una sátira sobre las personas de extrema derecha.

Una afirmación que también ha compartido el director de la película, Álvaro Fernández, que insiste en que la película no intenta reírse de la extrema derecha. "No nos queremos reír de la extrema derecha. Justo hemos cogido unos personajes que de alguna manera pueden tener una estética que se asocia a ese cliché, pero no va contra ningún colectivo", ha indicado.

Fernández aclara que la película es una comedia romántica, con un humor "que hace humor también de los choques culturales", en este caso con Marruecos. "Es una película sobre el precio que se paga por ser ignorante en la vida", ha precisado.

La cinta, que se estrena en cines el 1 de diciembre, continúa la saga de 'Ocho apellidos vascos', que consiguió 9,5 millones de espectadores y 56 millones de euros de recaudación, y su segunda parte, 'Ocho apellidos catalanes', con más de 31 millones de euros y 5,1 millones de espectadores.

Sin embargo, el cineasta niega tener "presión" por acercarse a esos datos que son "inalcanzables". "Me parece invencible tener el éxito de la primera, es inalcanzable. Es algo que ni nos planteamos. Ojalá tener sus números, sería impresionante, pero no hace falta. Con que tenga la tercera parte ya sería un éxito brutal", ha comentado el realizador.

Al comienzo del proyecto, la película se iba a llamar 'Casi familia', como ha desvelado el director, pero los productores de la película se dieron cuenta de la fuerza de la "marca" de 'Ocho apellidos'. "No entendí bien porque quisieron cambiarle el nombre porque cuando se finalizó el rodaje se dieron cuenta de la importancia que tiene una marca para promocionar y llegar al público, que es lo más difícil", ha revelado.

REMOVER CONCIENCIAS A TRAVÉS DE LA RISA

Por su parte, Michelle Jenner ha asegurado que la risa es una "gran herramienta" para remover conciencias. Una idea que también ha señalado Julián López al poner el ejemplo de 'El Gran Dictador' de Charles Chaplin.

"Ha removido más conciencias 'El Gran Dictador' de Chaplin que otras que son así casi documentales. La comedia te hace pensar más todavía y te ponen en un sitio ahí de reflexión", ha afirmado.

Además, López se ha referido a los premios en forma de números de taquilla que el género de la comedia española cosecha cada año. "Lo bueno es que al público español siempre le apetece ver comedias y siempre han triunfado". Sin embargo, reconoce las dificultades para que la acogida del público se traslade a las grandes citas de la industria.

"No sé la razón por la que luego no se premian. Está demostrado desde tiempos pasados que no se premia. Creo que se considera que hacer gracia y hacer risa es una cosa menor. Es como una cosa de la calle y lo otro es elevado. Y no es que quiera comparar ni muchísimo menos, pero es verdad que para la comedia sigue siendo tan difícil", ha concluido.