Conductor arrolla a varios manifestantes en su intento de huir por las calles de Oaxaca

Manifestantes agreden a una empleada luego de golpear y desarmar a un policía, esta barbarie llegó a Ciudad Administrativa donde el infractor huyó a bordo del vehículo.

Los pobladores de Santo Domingo Teojomulco destruyeron el parabrisas de una camioneta cuyo conductor quiso pasar el bloqueo que mantienen en el lugar. Molesto por la acción el conductor arrolló a varios manifestantes y un motociclista.

Los enardecidos inconformes detuvieron a los ocupantes de la unidad de motor y los golpearon. Hasta el momento las corporaciones policíacas brillan por su ausencia en el lugar y ante la complacencia de las autoridades los manifestantes hacen de las suyas en la zona, agrediendo con palos y machetes a la ciudadanía.

Desde temprana hora los manifestantes de esta comunidad de la Sierra Sur arribaron a los complejos de Ciudad Judicial y Administrativa para protestar como lo han hecho en otras ocasiones anteriores, agrediendo y reteniendo a los trabajadores.

La dirigencia sindical y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración dieron indicaciones para que todos los empleados desalojaran los edificios por la llegada de los manifestantes algunos no lograron salir y en su intento fueron agredidos con palos y machetes que portaban los pobladores.

Sin embargo, pese a la violencia y terror que están sembrando en ambos complejos, el gobernador Salomón Jara Cruz en su conferencia mañanera señaló que no habrá presencia policíaca “nosotros nunca vamos a reprimir a nadie, nunca vamos a poner a la policía para reprimir a maestros, a manifestantes, al pueblo, porque es un gobierno totalmente diferente no se trata de reprimirlos”.

“No creo que haya razón para que una manifestación sea violenta, este es un gobierno que escucha y que siempre va a atender a los pueblos, a las comunidades, lo vamos a atender parece que ya hay una mesa a las 11:30 de la mañana”, expresó el Mandatario.

“No vamos a caer en la provocación son tiempos electorales y entiendo que hay mucho nerviosismo y cuando son estás fechas.

No hay ninguna razón, no somos un gobierno autoritario, un gobierno sordo, un gobierno que no escucha, un gobierno que no atiende, no somos los mismos”, afirmó Jara Cruz.