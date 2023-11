Joan Laporta: "Si el penalti a Raphinha se lo hacen al Madrid hablarían cada día de ello"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró "sin acritud" que si lo que él considera penaltis claros cometido sobre Raphinha y Lewandowski en el empate contra el Rayo Vallecano (1-1) se hubieran cometido contra el Real Madrid, el entorno blanco estaría hablando de ello "cada día", y lamentó que en el entorno blaugrana se hable en cambio de "cojonadas" varias.

"Esta semana aquí (prensa de Barcelona) se hablaba de 'collonades' ('cojonadas') y no del penalti a Raphinha y a Lewandowski. En Madrid se hablaría cada día de ello, y no lo digo con acritud ni por victimismo, porque estamos acostumbrados", apuntó Laporta en el acto de celebración del 124 aniversario del club y puesta en marcha de los actos del 125ª aniversario de 2024.

En este sentido, añadió que la victoria en la 'Champions' este martes ante el Oporto (2-1), con remontada incluida para acceder a los octavos de final, le dejó muy contento. "Ha pasado que hemos ganado al Oporto y tenemos ahora una confianza de hierro para jugar contra el Atlético de Madrid y contra el Girona", aseguró.

"Me gustó ganar porque había algunos que esperaban que perdiéramos y da mucho placer ver que vamos adelante pese a los obstáculos, porque nunca nos lo ponen fácil y por eso da más placer ganar. Porque hay que ser mejores que los demás", argumentó el presidente.

También le gustó saborear esa victoria por Xavi, demostrando que está de lado del técnico. "Me dio mucho gusto ganar ayer y clasificarnos para los octavos de final de la 'Champions', me gusta mucho por muchas razones. Me alegré por Xavi, que lo merece porque ha tenido que superar situaciones difíciles, como los jugadores lesionados. Me dio mucha satisfacción ver cómo marcaban 'los Joãos', ver que Pedri corrió 13,5 kilómetros haciendo de Pedri y de Gavi. Y con Frenkie volvemos a tener la pelota", apuntó.

Para Laporta, ser del Barça es "muy divertido". "Más allá del sufrimiento permanente en el que vivimos. Pero es un sufrimiento divertido, con sensaciones que no las tiene nadie en el mundo. Yo me lo paso pipa", aportó, entre risas.

"Y hasta me gusta ver las caras de los representantes de la prensa deportiva. Y veo aquí leyendas que nos han hecho disfrutar. El Barça da mucha opciones para vivir la vida intensamente y yo me lo paso pipa", reiteró, en este sentido, en otro 'guiño envenenado' a la prensa deportiva catalana.