Miguel Hernán: "La Inteligencia Artificial nos va a acabar quitando el trabajo"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El próximo 12 de diciembre llega a Prime Video 'Los Farad', serie ambientada en la Marbella de los años 80 protagonizada por Miguel Hernán y Susana Abaitua. El actor, ganador del Goya al mejor interprete revelación en 2016 por 'A cambio de nada', no ve con buenos ojos la llegada de la Inteligencia Artificial a la industria del cine y la televisión. "La Inteligencia Artificial nos va a acabar quitando el trabajo", se lamenta.

En una entrevista concedida a Europa Press, el actor reflexiona sobre el futuro de la industria y los retos que afrontará ante la inminente llegada de la IA. "Creo que vamos a aguantar durante unos años los que hayamos construido una imagen sólida. Las IAs nos reproducirán hasta que las nuevas generaciones se olviden de los actores humanos y estén tan acostumbrados a una IA que no se va a reclamar", vaticina el interprete que dio vida ae Río en 'La casa de papel' y a Christian en 'Élite'.

"Mira las cadenas de producción, toda la gente que ha perdido sus trabajos que ahora hacen máquinas. Vamos a ver, yo soy Prime Video y a ti te puedo pagar tu imagen y que hagas ocho proyectos a la vez y siempre llegues a tu hora...", explica Herrán.

Una visión pesimista que no comparte Susana Abaitua, su compañera de reparto. "Siempre estará el arte, siempre habrá gente que quiera apostar por una buena obra de teatro, por ver a nuevos actores, por el alma", rebate ella. "Seremos como los coches diésel hoy en día. Habrá alguno que molará un montón, pero ya vamos a tender a hacer eléctricos. Y me da pena porque yo soy un diésel también", sentencia el actor.

"Lo que sé es que no podemos luchar al 100% contra algo que está viniendo tan heavy. Creo que hay que buscar el marco de la legalidad para que no se pierdan trabajos. Hay que ponerle normas", indica Abaitua al respecto. "Tiene que haber una legislación sobre eso, no puede estar absolutamente abierto", coincide Pedro Casablanc, otro de los protagonistas de 'Los Farad'. "Yo siempre recurro al teatro", se une la actriz Nora Navas. "Ahí no habrá Inteligencia Artificial", defiende.

Esta última recuerda lo ocurrido en Estados Unidos con las huelgas de guionistas y actores, cuyos sindicatos han llegado a acuerdos con las productoras para regular el uso de la IA. "Si allí ha ocurrido eso, en dos telediarios estará aquí. No sé si sabremos salir a la calle a manifestarnos y hacer huelgas como hacen ellos, que consiguen cosas y está muy bien. Pero evidentemente se ha de regular", continúa Navas. "Son pactos que no son tan difíciles de hacer, no sé quién están manejando los hilos, que se está retrasando tanto", concluye, añadiendo un alegato por el arte de creación humana.

TRÁFICO DE ARMAS EN LA MARBELLA DE LOS 80

Inispirada en hechos reales 'Los Farad' pone el foco en una familia de traficantes de armas que se mueven en el terreno de la legalidad en la Marbella de los años 80, en pleno auge de la denomianda 'jet set'. "Esta gente existe. Las guerras existen, las armas existen, el tráfico de armas legal existe. Hay algo que me resulta interesante y es la alfombra y lo que hay debajo de ella. Lo que se ve de Marbella y lo que hay debajo", comenta Abaitua.

El poder de la familia de la serie traspasa fronteras y dictamina el devenir de conflictos armados durante la Guerra Fría en base a sus negocios e intereses. Este tipo de personas, según Herrán, siguen existiendo. "Yo he conocido gente que, negociando en una mesa, te hablaban de por dónde iban a pasar las carreteras el año siguiente porque según sus negocios les venía bien o mal que pasaran por cierta zona. Entre ellos se reúnen, tienen muchísimo dinero y organizan el mundo a su gusto", expone.

"La guerra es un negocio, el sistema penitenciario es un negocio, la educación es un negocio. Todo lo que sea un negocio nunca va a funcionar para el bien del individuo, va a funcionar para el bien de una sociedad enriquecida. Y punto. Con las guerras pasa lo mismo. Esta familia dice: 'Oye, ya que el mundo es una mierda y se van a seguir matando pues yo, por lo menos, cojo mi trozo del pastel y me enriquezco'", cuenta el actor.

"Esta gente sí existe todavía, y lo hacen desde lugares legales", afirma Navas. 'Los Farad', además de por Herrán, Abaitua, Navas y Casablanc, está protagonizada por Fernando Tejero, Adam Jezierski y Amparo Piñero. El proyecto es obra de Mariano Barroso y Alejandro Hernández y se estrena en Amazon Prime Video el 12 de diciembre.