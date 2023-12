Redondo admite fallos en protección a víctimas machistas pero destaca los avances: "Ya no es la España del caso Nevenka"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Redondo, en una entrevista en la Cadena Ser, ha reconocido que el sistema para proteger a las víctimas "no es perfecto". "Ojalá tuviéramos el sistema adecuado para responder a cada una de las mujeres" y ha asegurado que "las mujeres denuncian, pero no denuncian todo lo que deberían denunciar ni tampoco su entorno", pese a que "muchas viven una situación de absoluto horror, de absoluta angustia". Por ello, ha insistido en la importancia de la denuncia y de "mantener la presión, implementar medios, redoblar todos los esfuerzos y más coordinación".

Para ello se reunirá el próximo 7 de diciembre con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y tiene previsto convocar en los próximos días el comité de crisis y la comisión integral de Igualdad que lleva sin reunirse desde el año 2018 y cuyo objetivo es mejorar la coordinación interministerial.

El objetivo de la reunión con Marlaska será conocer "dónde están los fallos del sistema, dónde no es suficiente la coordinación y dónde hay que mejorar". "No podemos defender a todas las víctimas en todo momento, pero tenemos que ser conscientes de dónde se encuentran las fallos del sistema", ha indicado la titular de Igualdad.

Redondo ha defendido el sistema Viogén de protección a las víctimas, al ser preguntada por las quejas de su predecesora en el cargo, Irene Montero, sobre la falta de disponibilidad de recursos policiales y ha asegurado que, desde el Ministerio del Interior "está haciendo un enorme esfuerzo porque ésta es una máxima prioridad de este Gobierno".

La ministra ha asegurado que Viogén "está modificándose y adaptándose constantemente", pero ha expresado su deseo de conocer bien su funcionamiento para ver de cara a los presupuestos del próximo año "cómo puede mejorarse, implementar los recursos y reforzarlos".

Ha incidido en la coordinación de todos los recursos al ser preguntada por el asesinato de una mujer y su hija en Carabanchel que estaba en el sistema Viogén y cuyo agresor había sido absuelto tras una denuncia hacia unos meses.

"Hay que conocer todas las causas y circunstancias; sobre estas personas había un sistema de protección que, por lo que sea, no se reforzó y eso es lo que hay que ver, por qué una vez que un caso entra dentro de la estructura y de sistemas de protección, esos sistemas no se refuerza o no se protege suficientemente a la víctima", ha añadido Redondo quien ha recordado que la semana "no puede ser más triste, más dolorosa, más terrible".