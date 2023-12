Tiger Woods mete putt en un búnker y cede terreno en Bahamas. Spieth y Scheffler comparten liderato

Tiger Woods observa su disparo desde el lado de un búnker verde durante la segunda ronda del Hero World Challenge PGA Tour en el Albany Golf Club, en Nueva Providencia, Bahamas, el viernes 1 de diciembre de 2023. watches his shot from a green side bunker AP (Fernando Llano/AP)

NASSAU, Bahamas (AP) — Tiger Woods inició con cuatro birdies en siete hoyos. La recta final, sin embargo, resultó ser más complicada el viernes en el Hero World Challenge, incluyendo un putt que salió del green y acabó dentro del búnker.

Todo terminó para firmar una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, que colocó a Woods a 10 tiros por detrás de Scottie Sheffler y Jordan Spieth, pero aún así pudo desenvolverse bien en el campo Albany y de a poco volvió a la rutina.

“Estoy oxidado”, dijo Woods. “Este campo de golf sacará eso de ti. Te puede ir de diversas formas. Desafortunadamente no he finalizado mis rondas como me gustaría”.

Sheffler tuvo ocho birdies en un día propicio para conseguir buenas anotaciones. Perdió el liderato en el último hoyo cuando dejó la pelota en una mala posición. Hizo bien en sacarla para ponerse a 15 pies pero falló el putt para par.

Spieth tuvo putts para eagle en cuatro hoyos – dos de ellos par 4 – no falló en ningún fairway y supo sacar adelante una ronda relativamente aburrida, al menos en comparación con el jueves cuando consiguió el par en cinco ocasiones. Esta vez estuvo libre de bogeys con un 67.

Scheffler y Spieth culminaron con 135 golpes, 9 bajo par, un tiro por delante de Brian Harman, el campeón del Abierto Británico cuyo 31 en los últimos nueve hoyos le permitieron rescatar un 69.