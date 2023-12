Al menos seis detenidos en una protesta contra Netanyahu en Cesarea

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los convocantes exigen la dimisión de Netanyahu por los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre lanzado desde la Franja de Gaza y que supuso la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de más de 200.

Los manifestantes se han concentrado en unas dunas situadas cerca del domicilio de Netanyahu y han lanzado consignas con un megáfono antes de la llegada de la Policía, que les ha recriminado no tener autorización para esta protesta, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Este mismo sábado por la tarde hay convocada otra manifestación contra Netanyahu en esa misma localidad, situada al norte de Tel Aviv.