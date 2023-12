Diego Pablo Simeone: "Cuando estuvimos bien no tuvimos la contundencia que sí tuvieron ellos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Hubo dos partidos. En el primer tiempo, ellos fueron mejores. Pese a ser mejores tuvimos esa jugada de Molina y la que cierra Araujo. Ellos tuvieron la de Joao. En el segundo tiempo, los cambios revitalizaron al equipo, le dieron dinámica en el centro y arriba. En el segundo tiempo hicimos méritos para hacer un gol", comentó en rueda de prensa después de la derrota.

El técnico rojiblanco elogió además al portero rival, Iñaki Peña, en las dos paradas en los últimos minutos. "El portero, sobre todo en la parada de Memphis, fue maravillosa. Una pena que en el periodo que estuvimos bien no pudimos tener la contundencia que sí tuvieron ellos", confesó.

Por otro lado, el 'Cholo' no quiso hablar de un Joao Félix que fue el hombre del partido al hacer el 1-0. "Ellos empezaron mejor, tuvieron personalidad con la pelota. Sin pelota no progresamos y por eso sufrimos. En el segundo tiempo cambió. No hablo de los rivales, hablo del equipo nuestro. Me quedo con las cosas buenas, en el segundo tiempo, varias cosas buenas", afirmó.

Además, el técnico rojiblanco fue preguntado por su falta de triunfos en casa del Barça. "Hay veces que toca. Como siempre digo, alguna vez nos tocará algo importante, como aquel empate que nos dio una Liga. Estamos pagando aquel empate que nos dio un título desde hace varios años, ojalá que cambie", indicó.

"Nos faltó jugar el primer tiempo como jugamos el segundo. El segundo fue competido, de ida y vuelta. Ellos se llevan una victoria merecida porque en el primer tiempo tuvieron lo más lindo de este juego, la contundencia", terminó.