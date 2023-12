Ciencia.-Primera estrella extragaláctica cerca del centro de la Vía Láctea

La región central de la Vía Láctea capturada por el Telescopio Subaru. MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION/ NAOJ) (MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION/ /Europa Press)

Se observan muchas estrellas cerca del agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A estrella en el centro de nuestra galaxia. Pero la intensa gravedad del agujero negro hace que el entorno que lo rodea sea demasiado duro para que se formen estrellas cerca del agujero negro. Todas las estrellas observadas debieron haberse formado en otro lugar y migrado hacia el agujero negro. Esto plantea la pregunta de dónde se formaron las estrellas.

Una nueva investigación realizada por un equipo internacional dirigido por Shogo Nishiyama de la Universidad de Educación de Miyagi indica que algunas de las estrellas pueden haber venido de más lejos de lo que se pensaba anteriormente, completamente fuera de la Vía Láctea.

El equipo utilizó el Telescopio Subaru durante ocho años para observar la estrella S0-6 ubicada a sólo 0,3 segundos de arco de Sagitario A estrella. Determinaron que S0-6 tiene más de 10.000 millones de años y una composición química similar a las estrellas que se encuentran en pequeñas galaxias fuera de la Vía Láctea, como la Pequeña Nube de Magallanes y la galaxia enana de Sagitario.

La teoría más probable para explicar la composición de S0-6 es que nació en una pequeña galaxia ahora extinta que orbitaba la Vía Láctea y que fue absorbida. Esta es la primera evidencia observacional que sugiere que algunas de las estrellas cercanas a Sagitario A estrella se formaron fuera de la Galaxia.

A lo largo de sus 10.000 millones de años de vida, S0-6 debe haber viajado más de 50.000 años luz desde fuera de la Vía Láctea para llegar a las proximidades de Sagitario A estrella. Es casi seguro que S0-6 viajó mucho más de 50.000 años luz, descendiendo lentamente en espiral hacia el centro en lugar de realizar un disparo directo, informa el telescopio Subaru en un comunicado.

Todavía quedan muchas preguntas según Nishiyama: "¿S0-6 realmente se originó fuera de la Vía Láctea? ¿Tiene compañeros o viajó solo? Con más investigaciones, esperamos desentrañar los misterios de las estrellas cercanas al agujero negro supermasivo".

Estos resultados se publicaron el 1 de diciembre en 'Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, Physical and Biological Sciences'.