(AMP)El PP avisa a Sánchez que Israel y Hamás "no son enemigos equiparables" y no se puede "imponer" el Estado palestino

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha advertido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que Israel y Hamás "no son enemigos equiparables" porque "uno es un Estado tan democrático" como el español y el otro "una banda asesina". Dicho esto, ha afirmado que el Gobierno de PSOE y Sumar no puede "pretender imponer el Estado palestino" sin que forme parte de un acuerdo con Israel.

En el debate en el Congreso para abordar la situación de Oriente Próximo, González Pons ha echado en cara al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que haya tratado de poner "lugares comunes a la improvisación política" durante su comparecencia parlamentaria.

"Reconozca que en algo habrá tenido que ser muy torpe el Gobierno, al menos desde el punto de vista diplomático, para que Hamás agradezca las palabras del presidente por su postura clara y audaz, según los terroristas", ha aseverado, para recordar que al mismo tiempo la embajadora de Israel, "representante de una democracia amiga", era "llamada a consultas a su capital y hoy no está aquí".

Tras recordar a los españoles asesinados, Maya Villalobo e Iván Illaramendi, González Pons ha resaltado que no pueden "equivocarse de culpable" y ha señalado que hay que "convencer a Israel para que contenga la ira", "respete la legalidad internacional en su reacción" y "no se rebaje a la altura de su agresor ni caiga en su trampa". "Sí, pero lo que perseguimos, insisto, no nos equivoquemos, es la destrucción de las infraestructuras que Hamás utiliza para atacar Israel, para evitar que el 7 de octubre vuelva a repetirse", ha manifestado.

González Pons ha indicado que "cuando se pone a Israel y a Hamás en un plano de igualdad" se comete "una injusticia moral porque no son enemigos equiparables". "Uno es un Estado tan democrático como el nuestro, la otra es una banda asesina que no reconoce el derecho de Israel a existir, que nunca ha renunciado al terrorismo para conseguir sus objetivos políticos y que está en franca rebeldía frente a la Autoridad Nacional Palestina", ha añadido.

LA SOLUCIÓN DE LOS DOS ESTADOS, PERO SIN IMPOSICIONES

El diputado del PP ha afirmado que resulta "estridente" que Sánchez "acuse sin pruebas a Israel de matar civiles 'indiscriminadamente'", ya que, según ha dicho, acusa Israel "sin pruebas de delitos de lesa humanidad, sin exigir, como mínimo y al mismo tiempo, la disolución inmediata de Hamás".

Además, ha señalado que con esas declaraciones Sánchez también "ignoraba la resolución aprobada por este Parlamento" a propuesta del PSOE sobre ese "reconocimiento futuro condicionado siempre al acuerdo entre las partes".

El dirigente del PP ha admitido que la "solución" de los dos Estados aseguraría una paz duradera y constituye "un incentivo para lograr un Israel seguro y una Palestina viable", pero ha avisado que no puede "imponerse en un momento de tensión" como el presente ni "puede utilizarse como censura a una de las partes".

"Pretender imponer el Estado palestino sin que forme parte del acuerdo de paz con Israel en el instante más tenso de la región desde los acuerdos de Oslo o es un desahogo injustificable en la esfera internacional o una huida hacia adelante de la política nacional", ha declarado, para recalcar a Albares que si esa solución no puede "imponerse sin Israel", "mucho menos podrá imponerse contra Israel".

En este punto, ha subrayado que proponer el "reconocimiento unilateral" del Estado palestino supone una "separación del consenso europeo que desafina y banaliza un drama muy complejo". "¿Tiene el presidente de dar codazos para salir en el selfie? ¿Qué necesidad hay de frivolizar con esta tragedia? ¿Para qué tantos lugares comunes si sólo hay que seguir a la Unión Europea?", se ha preguntado.

"TRIVIALIZAR LA POLÍTICA EXTERIOR" CON "BANDAZOS"

Asimismo, González Pons ha recriminado a Sánchez que "se afane" en que la política internacional "dé continuidad a su política nacional" cuando, según ha dicho, "en el mundo contemporáneo las cosas suceden al revés". "Su Gobierno trivializa la política exterior dando bandazos y con declaraciones oportunistas. Y ese postureo se paga con descrédito de la economía interior", ha avisado.

Es más, ha tildado la política exterior de "opinadora", "sesgada" y "banal". "La política exterior española hoy no es de Estado por voluntad del propio Gobierno español y contra el interés de España, como todo últimamente", ha manifestado.

El responsable de Institucional del PP ha espetado al ministro que su balance en el Ministerio es "imbatible", recordando que también Marruecos "retiró a su embajadora y tardó un año en enviarla de vuelta" y "Argelia hizo lo mismo y tardó 19 meses meses". Es más, ha dicho que el presidente electo de Argentina, Javier Milei, "todavía está esperando ser felicitado" y algunos socios del Gobierno "están contra la OTAN" y cuestionan la actuación en Ucrania.

"Hasta hace nada, ustedes espiaban a los independentistas y eran espiados por Marruecos. Ahora ustedes no espían a nadie y a ustedes les espían los Estados Unidos. Ni sus aliados se fían de lo que traman", ha aseverado.

VOX: SI NECESITARAN EL VOTO DE HAMÁS, LOS AMNISTIARÍAN

De su lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado al Gobierno de ponerse del lado de "los terroristas" de Hamás, afirmando que, si el PSOE necesitara los votos de la organización para investir a Pedro Sánchez, "les amnistiarían", en alusión a la amnistía a los implicados en el 'procés' pactada con Junts.

En concreto, ha recriminado a Albares las palabras de reconocimiento de Hamás recibidas por el Gobierno tras expresar Sánchez sus dudas sobre que la respuesta a la masacre del 7 de octubre esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario y decir que el número de civiles palestinos muertos en el marco de los enfrentamientos es "insoportable".

"Nos encontramos con que las mismas manos que dispararon esas armas escriben un comunicado para agradecer al Gobierno y al PSOE su posición en la masacre: han elegido situarse con los verdugos en lugar de con las víctimas", ha indicado Rodríguez de Millán, que ha hecho hincapié en que "la triste realidad es que las gracias han venido sólo de un lado".

En esta línea, la portavoz parlamentaria también ha reprochado al Gobierno que "arrastre el buen nombre de España hacia el señalamiento y la vergüenza". "Siento vergüenza de saber que ustedes nos tienen que representar fuera y dentro de España, y me da vergüenza saber que el nombre de España está siendo pisoteado por una posición cómplice con quienes han asesinado a niños, mujeres y mayores", ha añadido.

HAY PERSONAS "QUE NO SE VAN A INTEGRAR"

Rodríguez de Millán ha pasado entonces a poner el foco en la inmigración, advirtiendo a Albares de que hay "personas que no se van a integrar" en la sociedad occidental porque "no quieren" y, en su lugar, "desprecian nuestra identidad y nuestro modo de vida".

Así, ha recordado el "goteo" de atentados en suelo europeo desde 2015 y ha asegurado que hay una "sociedad paralela que crece y se desarrolla al margen de nuestra ley y nuestra forma de vida". En este contexto, ha afirmado que se han producido "manifestaciones en favor de Hamás en muchas ciudades de Europa".

Por todo ello, ha acusado a la "izquierda de moqueta" de "hacer una pinza con el islamismo radical porque odian la civilización occidental, sus valores y a las personas que hicieron nuestras sociedades garantistas".