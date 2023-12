Trabajadores de alcaldía Coyoacán golpean a reportero y amenazan con matar a su perro

El periodista Juan Carlos Cerda denunció que personal de la alcaldía Coyoacán, a cargo de Gionavi Gutiérrez, lo agredió, le quitaron su teléfono celular, además de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo golpearon.

En el video que se difundió previo a la agresión, el alcalde está por iniciar una plática con vecinos cuando observa al perro del periodista, pero de pronto decide cambiar de lugar por la presencia del can.

Cerda Loza narró que como vecino acudió a una reunión que Gutiérrez programó en el kiosco de la colonia Santa Úrsula Coapa, pero al cuestionarlo por trabajos que están pendientes, eso causó la molestia del alcalde.

“Cuando comenzó a decir mentiras le dije a la gente: ‘¿Por qué le aplauden? Ese es su trabajo. Vean las camionetas con las que vienen y nosotros tenemos que sufrir con las calles mal hechas y sin luces’”.

Su equipo lo rodeó y le dijeron que “seguro llevaba a mi perro para atacar al alcalde, lo que es completamente falso”.

Asimismo, los policías que iban a bordo de la patrulla con placas MX-377-Z1 acudieron para decirle que se calmara y lo sometieron.

Gente del alcalde de Coyoacán, @giogutierrezag, acaba de golpear al reportero @JCarlosCerda09 y amenazó de muerte a su perro. Este video fue antes de la agresión, pues elementos de seguridad le quitaron el celular y lo aventaron. Sacaron un arma y le apuntaron al perro.



En… pic.twitter.com/NtB2I7MSYX — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) December 5, 2023

“Me quitaron mi celular y me llevaron a la calzada donde me hincharon y, entre cuatro, comenzaron a patearme. Uno de ellos me dio un cabezazo y me obligó a irme”.

Tras la agresión, el periodista acudió a una agencia del Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente.

Respuesta de la alcaldía Coyoacán:

Con relación a la nota publicada en el diario digital Publimetro de este 04 de diciembre de 2023, bajo el título “Trabajadores de alcaldía Coyoacán golpean a reportero y amenazan con matar a su perro” firmada por el reportero Diego Rodríguez , es necesario hacer las siguientes aclaraciones:

1. Es absolutamente falso que personal de la alcaldía Coyoacán haya agredido a la persona quien dijo llamarse Juan Carlos Cerda, quien se ostenta en la nota informativa como reportero , según la nota.

2. Es igualmente falso que se hayan vertido amenazas de alguna índole en contra del denunciante quien, según se aprecia en un video de redes sociales, es acompañado por un perro sin correa y sin bozal en la celebración de una tradicional posada donde había presente infantes y padres de familia, en el pueblo de Santa Úrsula.

3. Es irresponsable de parte del reportero que redacta la nota ofrecer información a sus lectores con una versión parcial sin tener la versión de ambas partes.

4. La alcaldía Coyoacán manifiesta su absoluto respeto al trabajo de los medios de comunicación, así como a los reporteros y personal que laboran en estas tareas fundamentales en democracia. Es necesario precisar que el quejoso se presentó al lugar como un ciudadano más y en ningún momento se identificó como reportero.

