TIME elige a Taylor Swift como la persona del año

Taylor Swift, person of the year 2023. Imagen: TIME

Tras nominar a personalidades como Barbie, Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, entre otros, la revista TIME eligió cantante estadounidense Taylor Swift como ‘La Persona del año’ en su edición 2023 por su trayectoria y su manera de narrar historias a través de sus canciones.

Con tan solo 33 años de edad, la cantautora, productora, directora, actriz y empresaria Taylor Swift ha destacado y dominado en la industria musical a nivel mundial, pues de acuerdo con TIME, tiene una habilidad sobrenatural para encontrar la historia a través de la música y conectar con su público.

Blank Space, Cruel Summer, Look What You Mode Me Do, You Belong With Me y Bad Blood han sido solo algunas de sus canciones más escuchadas durante 2023, las cuales han sonado alrededor del mundo, desde América hasta los otros continentes, generando una gran conexión con el público.

‘The Eras Tour’, gira épica de Taylor Swift en donde visitó más de 60 países, se volvió en el recorrido artístico más épico de todos los tiempos, convirtiendo a la cantante originaria de West Reading, Pensilvania en la primera mujer en recaudar más de mil millones de dólares.

Gracias su música y sobre todo a su último tour, de acuerdo con analistas según la revista TIME, se ha generado el ‘efecto Taylor’ en el mundo, en donde algunos políticos le han implorado que actúe en países como Tailandia, Hungría y Chile; incluso algunas ciudades, estadios y calles han cambiado de nombre en su honor.

Taylor Swift ha causado tanto revuelo este 2023 que hay al menos 10 clases universitarias dedicadas a ella, incluida una en Harvard, pero eso no es todo, pues también se hizo presente en la industria de la moda con las pulseras de la amistad que intercambiaban sus fans en los conciertos, provocando con este accesorio un aumento de hasta el 500% en las ventas de las tiendas de artesanías.

Asimismo, provocó un aumento masivo de espectadores en el mundo del deporte, en especial en el futbol americano, pues cuando se reveló que salió con Travis Kelce, el Chief de Kansas City y dos veces campeón del Super Bowl, los partidos experimentaron un incremento en vistas.

Para TIME, con Taylor Swift está ocurriendo algo insólito, sin precedentes contemporáneos, tanto que aún es difícil distinguir su impacto cultural en donde utiliza la canción pop para contar su historia en un mundo narrativo en el que su música es solo una pieza, convirtiéndola en protagonista.