“Se tienen que ir, por favor, órale”: López Dóriga exige a compañeros salir de estudio por sismo

La tarde de este jueves un fuerte sismo magnitud 5.7 sacudió a los capitalinos, con epicentro al oeste de Chiautla de Tapia, Puebla, por lo que miles de habitantes de la Ciudad de México (CDMX) tuvieron que desalojar edificios; sin embargo, a través de redes sociales se viralizó la transmisión en vivo del noticiero de Joaquín López Dóriga, quien, pese al movimiento, se mantuvo impávido mientras informaba y pedía a sus compañeros de Grupo Fórmula salir.

“El teacher” indicó el momento exacto en que comenzó a sonar la alerta sísmica, pero resaltó la tranquilidad de su equipo de trabajo en el estudio y en cabina, a quienes después urgió a que desalojaran al situarse en un sexto piso.

“En este momento está temblando y está temblando fuerte. Yo les pido a mis compañeros que se tengan que retirar que lo hagan de acuerdo con el protocolo sísmico. ‘Laurita’, ¿sí? Estamos en un sexto piso y sí es un movimiento fuerte este movimiento sísmico, yo le sugiero que tenga calma. Compañeros, ustedes se tienen que ir, por favor, ¿sí? , de una vez, por favor, órale, nomás déjenme ahí la cámara fija”, expresó el comunicador.

Sin embargo, al no observar la reacción de su equipo de trabajo insistió a las personas a desalojar de acuerdo con los protocolos de protección civil.

“Si me quieren hacer caso, por favor y retirarse para seguir el protocolo sísmico. Por favor, todos. También en la cabina, si me hacen caso, si me quieren hacer caso, por favor, órale”, enfatizó “El Teacher”.

Después, López Dóriga continúo con la emisión de su programa vespertino que se transmite en radio y televisión, con un llamado a la calma para toda la población y el seguimiento de las indicaciones del personal de protección civil.

“Yo les reitero a seguir el llamado a seguir todos los protocolos de protección civil en caso de sismo”, precisó.