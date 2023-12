Portaltic.-El 'chatbot' ChatGPT y la película Oppenheimer entre los cinco artículos más leídos de Wikipedia en 2023

MADRID, 7 (Portaltic/EP)

La página web, que es una enciclopedia gratuita y colaborativa a nivel global, reúne artículos 'online' año tras año sobre una gran variedad de temas de relevancia para la sociedad, que tratan de aportar conocimiento sobre "un mundo en constante cambio".

En este sentido, la Fundación Wikimedia ha publicado los datos de las visitas de usuarios recibidas en Wikipedia durante este año 2023, un periodo durante el que se han alcanzado más de 84 mil millones de visitas en total.

Así, entre los temas más leídos por los usuarios, destaca el artículo dedicado al 'chatbot' de IA desarrollado por OpenAI ChatGPT, que ha sido el artículo en inglés más popular del año con 49.490.406 visitas.

Tal y como ha puntualizado la web, se trata de la aplicación para consumidores "de más rápido crecimiento en la historia" que, de hecho, ha cumplido recientemente su primer aniversario superando los cien millones de usuarios.

En sus inicios, este 'chatbot' podía realizar tareas como responder preguntas y mantener una conversación realista con un usuario. Con el tiempo ha ido ampliando sus capacidades; ya admite entradas de texto, imágenes o incluso la voz, y se ha conectado a Internet para ofrecer respuestas basadas en información actualizada, en tiempo real.

Asimismo, según ha detallado Wikipedia, entre todos los idiomas que admite la web, se han registrado más de 78 millones de páginas visitadas de artículos de ChatGPT.

El segundo artículo más leído por los usuarios ha sido la lista anual de muertes que, según ha recordado la fundación, se trata de un artículo recurrente para los usuarios y, en concreto, ha alcanzado un total de 42.666.860 visitas.

Por otra parte, en tercer y cuarto lugar se han posicionado artículos con temática relacionada con el deporte, es el caso del artículo sobre la Copa Mundial de Cricket 2023, con 38.171.653 visitas, y la Premier League india con 32.012.810 visualizaciones. Igualmente, los usuarios también han recurrido a artículos sobre sus jugadores de fútbol favoritos como es el caso de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, 17.492.537 y 16.623.630 visitas respectivamente.

Otro de los artículos más vistos ha sido el dedicado a la película biográfica dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer, que ha recogido un total de 28.348.248 visitas. Asimismo, continuando con la temática de cine, los usuarios también han visitado el artículo sobre la película de comedia dirigida por Greta Gerwig, Barbie, que cuenta con 18.051.077 visitas.

De hecho, a mediados de este año 2023, Wikipedia ha subrayado el auge del artículo dedicado expresamente al fenómeno cultural 'Barbenheimer', llamado así por la fusión de los títulos de las películas Barbie y Oppenheimer.

Tal y como ha detallado la fundación, si bien Barbie superó el total de taquilla mundial de Oppenheimer en aproximadamente un 50 por ciento, Oppenheimer reinó en la Wikipedia en inglés con aproximadamente un 57 por ciento más de visitas. En cuanto a los artículos de Oppenheimer en el resto de idiomas de Wikipedia, la fundación ha especificado que, entre todos, han sumado más de 47 millones de visitas.

Finalmente, los usuarios también han acudido a Wikipedia para leer artículos sobre famosos, destacando a la cantante Taylor Swift con 19.418.385 visitas, que comenzó a finales del año 2022 su gira de conciertos Eras Tour. Tal y como ha resaltado la fundación, el impacto de la gira ha sido "tan notable" que está documentado en un artículo de Wikipedia de 5.500 palabras y 300 citas.

No obstante, también sobresale el empresario y propietario de la red social X (antigua Twitter), Elon Musk, cuyo artículo ha recibido 14.370.395 visitas.

Respecto al resto de artículos que conforman los 25 más visitados, también destacan la serie The Last of Us (19.791.789); la película Avatar: El Camino del Agua (14.303.116); la película Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (13.392.917); el artículo sobre Estados Unidos (16.240.461) y sobre la India (13.850.178); el artículo sobre la invasión rusa de Ucrania (12.798.866); y los artículos sobre la hija del cantante Elvis Presley, Lisa Marie Presley (13.764.007) y el actor Matthew Langford Perry (16.454.666), que fallecieron durante este año.

"Tu curiosidad muestra la alegría del descubrimiento. La tristeza de la muerte prematura. La adrenalina de una final de cricket. La magia de un día de cine. La exuberancia de escuchar a tu cantante favorito. Este es el 2023 a través de tus ojos", ha sentenciado Wikipedia.