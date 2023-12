México: Tigres derrota a Pumas y toma ventaja en su serie por las semifinales del torneo Apertura

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El zaguero Jesús Ángulo anotó un gol en el segundo tiempo el jueves por la noche y el campeón reinante Tigres derrotó 1-0 a Pumas para tomar ventaja en la serie por las semifinales del torneo Apertura de México.

Angulo concretó con un disparo desde fuera del área a los 73 minutos para darle la victoria al equipo de la norteña ciudad de Monterrey, que se sobrepuso a la ausencia de su goleador francés, André-Pierre Gignac, quien se ausentó por lesión.

En el encuentro de vuelta que se realizará el próximo domingo, Tigres podría perder por diferencia de un gol y aún así clasificaría a la final por segundo torneo consecutivo.

“El resultado me deja contento, lo que tenemos que hacer es no confiarnos, tenemos que salir atentos y decididos en busca del pase a la final, pero no va a ser fácil porque Pumas va a dar batalla, es sólo un gol la diferencia y Pumas tiene con qué combatir”, dijo el entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

El equipo dirigido por Siboldi busca convertirse en el cuarto equipo en lograr un bicampeonato desde 1996, cuando se instalaron los torneos cortos en México. Antes ya lo hizo Pumas, León y Atlas.

“Estos jugadores tienen hambre, deseos de triunfo e ilusión de llegar otra final”, agregó Siboldi. “El objetivo está en vista, en el horizonte, pensamos que se puede dar y estamos cada vez más cerca”.

Pumas, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, no está liquidado, pero necesita un triunfo por diferencia de dos goles para acceder a la final.

Los auriazules, uno de los cuatro equipos más populares del país, no logran ser campeones desde el torneo Clausura 2011.

Tigres tuvo la primera llegada clara de gol a los 23 con un tiro del delantero argentino Nicolás Ibáñez que se estrelló en el poste izquierdo.

Pumas tuvo su mejor llegada en el primer tiempo a los 34 minutos con un disparo de Ulises Rivas que fue rechazado por el portero argentino Nahuel Guzmán.

Tigres respondió tres minutos más tarde con un disparo de Javier Aquino dentro del área que fue contenido por el portero Julio González, quien fue factor a los 43 con un rechace espectacular a un remate de cabeza de Ibáñez.

En el complemento, el argentino Gustavo del Prete probó suerte con un tiro de media distancia a los 53 y si intento pasó cerca.

Pumas se quedó con 10 jugadores a los 62 por la expulsión de Santiago Trigos.

Poco después, Tigres encontró el gol cuando Angulo tomó una pelota en las afueras del área y sacó un disparo de zurda que entró por el poste derecho y superó el lance de González.