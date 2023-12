Motociclistas denuncian “cacería de brujas” por abusos e infracciones falsas en CDMX

Motociclistas reportan arbitrariedades en la remisión de sus vehículos al corralón por parte de elementos de la policía de tránsito de la Ciudad de México.

Este 8 de diciembre, en el cruce de Calzada Vallejo y calle Poniente 140, un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) remitió a varias motos con argumentos contradictorios, escudándose de las nuevas medidas del Reglamento de Tránsito, pero aplicándolas de manera arbitraria.

David Bernal fue detenido después de las 8:00 horas, según relata, los policías buscaban: cualquier cosa” para detener a los motociclistas y remitir sus vehículos al corralón aún si están emplacados y portan casco reglamentario.

Como no me encuentran nada, me dicen que vengo circulando en el carril del Metrobús, lo cual no es cierto

— Narró Bernal a Publimetro México