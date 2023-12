Instan a negociadores a conseguir un consenso contra el calentamiento en la recta final de la COP28

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los negociadores climáticos enfrentaban presiones para que redujeran las opciones y acordaran cómo salvar al planeta de un calentamiento peligroso, conforme se acercaba el final de la conferencia climática de Naciones Unidas y el presidente de la cumbre seguía decidido a poner fin a las sesiones el martes.

“Ahora es el momento de cambiar de marcha y alcanzar el consenso”, dijo el sábado por la noche el presidente de la COP28, Sultan al Jaber, en una sesión plenaria.

Había algunos indicios de progresos el domingo, como la publicación de un nuevo borrador de acuerdo sobre objetivos globales de adaptación, que determinarán cómo se prepararán los países pobres para eventos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático, como sequías, aguaceros o tormentas más fuertes.

El borrador expresa la preocupación por la diferencia entre el dinero necesario para la adaptación y cuánto están recibiendo los países, aunque no precisa cuándo dinero más hace falta para que el mundo se adapte al cambio climático.

Una opción en el borrador propone hacer una evaluación de la vulnerabilidad de cada país ante el cambio climático para 2025 y establecer sistemas de alerta temprana para fenómenos meteorológicos extremos para 2027. Otra opción es que los países elaboren planes nacionales de adaptación y los apliquen para 2030.

El nuevo borrador “sienta las bases de lo que podría ser un marco razonable para el Objetivo Global de Adaptación”, dijo Ana Mulio Alvarez, del centro de estudios climáticos E3G. Pero para que esa adaptación sea eficaz, hace falta “que los países desarrollados presten apoyo a países en desarrollo para su implementación”.

Thibyan Ibrahim, del grupo negociador Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, describió los avances en ese campo como “un poco decepcionantes, porque no pudimos conseguir resultados firmes”.

Los textos provisionales del Balance Mundial, la parte de las negociaciones que evalúa en qué punto está el mundo en la lucha contra el calentamiento y cómo pueden los países mantener los objetivos climáticos, aún estaban llenos de multitud de opciones sobre cómo abandonar los combustibles fósiles que calientan el planeta.

Dan Jorgensen, ministro danés de Medio Ambiente, y uno de los dos ministros encargados del documento, instó a los países a “empezar a centrarse en prioridades clave y mostrar flexibilidad para que podamos empezar a (...) eliminar opciones”.

Shantal Munro-Knight, negociadora climática de Barbados, dijo que había una fuerte motivación entre los países para conseguir un acuerdo sólido.

“No creo que nadie quiera marcharse de la COP sin un programa muy ambicioso, y ahí es donde creo que se encuentra todo el mundo. No se oían muchas resistencias negativas porque todos estamos en esa situación”, dijo Munro-Knight.

Pero la enviada climática de Islas Marshall, Tina Stege, reconoció que “hay mucho más trabajo por hacer. La presidencia tiene mucha tarea y no tenemos mucho tiempo”.

Los puntos de fricción son viejos conocidos para los negociadores. Algunos países quieren términos firmes sobre abandonar el uso de combustibles fósiles, mientras que otros tienen reparos porque siguen desarrollando sus industrias de petróleo, gas o carbón.

“Está muy claro que hay un grupo de países aquí que no quiere abandonar los combustibles fósiles”, dijo la enviada climática alemana, Jennifer Morgan. Pequeños estados insulares, países latinoamericanos y países europeos presionan para abandonar esos combustibles, pero otros “siguen muy alejados”.

“Va a ser muy difícil”, dijo Morgan. “Estoy un poco preocupada”.

Rachel Cleetus, de la Unión de Científicos Preocupados, dijo el domingo a la prensa que “los grandes rezagados, los que están siendo obstinados, son desde luego Arabia Saudí y los países de la OPEP”, el poderoso cártel del petróleo.

Brandon Wu, de ActionAid USA, también criticó los planes estadounidenses de incrementar su producción de gas y petróleo.

“Creo que es bastante fácil señalar a algunos de los estados del Golfo (Pérsico) aquí”, dijo Wu. “Pero no debemos ignorar el hecho de que Estados Unidos tiene de lejos los mayores planes de expansión de gas y petróleo de cualquier país. Ni siquiera está cerca”.

El senador federal demócrata Ed Markey, de Massachusetts, reconoció que la guerra en Ucrania impulsó la producción de gas natural porque “la industria del gas natural licuado en Estados Unidos vio una oportunidades de expandir de forma drástica su presencia”.

Sin embargo, añadió, “no podemos predicar sobre la sobriedad desde un taburete de bar. No podemos decirle al resto del mundo que debe moverse a un futuro de energía renovable si nosotros mismos expandimos este veneno del gas natural licuado por todo el mundo”.

El enviado climático chino, Xie Zhenhua, describió la conferencia climática de este año como la “más difícil” de su larga carrera. El sábado dijo que el controversial tema del abandono de los combustibles fósiles podría resolverse en uno o dos días.

Los negociadores buscan una forma de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) desde la era preindustrial, en línea con lo establecido en el histórico Acuerdo de París de 2015. Algunos observadores mostraron el domingo un cauto optimismo sobre los progresos hasta ahora.

“Estamos cerca de hacer historia aquí”, dijo Kaisa Kosonen, coordinadora de política en Greenpeace International. “Nunca antes he visto esta clase de presión, con gente diciendo ‘simplemente hagámoslo’. Por fin abordan la causa del cambio climático”.

La periodista de Associated Press Olivia Zhang y Gaurav Saini, de The Press Trust of India, contribuyeron a este despacho.

