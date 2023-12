¿Dónde será sepultada María del Consuelo Loera, mamá de “El Chapo” Guzmán?

Consuelo Loera Pérez falleció a los 94 años por causas naturales, por lo que no es necesario reforzar la seguridad en Sinaloa, afirmaron las autoridades FOTO: ARCHIVO GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La muerte de María del Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no mereció mayor atención del gobierno federal ni del de Sinaloa, pues ambos poderes no hicieron referencia significativa al caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo dijo que la familia merece respeto y que cualquier muerte es lamentable.

“Respeto a la familia. Ya la señora estaba grande. Y no tengo más comentarios. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que odiar”, dijo en su conferencia matutina.

También puedes leer: Lamenta AMLO muerte de la mamá del “Chapo” Guzmán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tampoco abordó el tema en la mesa de seguridad que realiza todos los días, ya que dijo que deceso no se debió a un hecho criminal, sino debido a la avanzada edad de la mujer, por lo que no se tomaría ninguna medida adicional de seguridad.

La muerte ocurrió en una clínica de Culiacán, en donde llevaba varios días internadas por complicaciones a su salud, posiblemente derivadas de su contagio de Covid-19.

Trascendió que el cuerpo fue llevado a la comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, en donde se realizarán los servicios funerarios y será sepulta en el mismo sitio que vio nacer a su hijo “El Chapo, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por delitos del narcotráfico, entre otros.