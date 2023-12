No binario y sapiosexual, principales dudas de mexicanos sobre temas de diversidad sexual en Google durante 2023

En los últimos años, la diversidad sexual es un tema que ha cobrado mayor relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad, desafiando las nociones tradicionales de identidad de género y orientación sexual.

En México se han experimentado cambios significativos en la perspectiva hacia la diversidad y a su vez ha surgido un interés que va en ascenso de comprender conceptos como no binario y sapiosexual, por lo que ambos términos figuraron en las palabras más buscadas en Google durante 2023.

Si no contribuiste a esta tendencia y aún no sabes a qué significa ser no binario o considerarse sapisexual, a continuación te explicamos en qué consiste cada concepto:

¿Qué significa ser no binario?

Ser no binario implica no identificarse exclusivamente como hombre o mujer. Esta identidad de género desafía la dicotomía tradicional y reconoce una amplia gama de identidades que no se ajustan a las categorías convencionales de masculino o femenino.

De esta manera, las personas no binarias pueden expresar su identidad de diversas formas, como a través de la vestimenta, el lenguaje, el nombre elegido y la pronunciación de los pronombres, éste último es uno de los aspectos más cuestionados generando acaloradas conversaciones en redes sociales y en el día a día por la utilización de pronombres neutros como “elle” en lugar de “él” o “ella”.

La experiencia de ser no binario en México apenas comienza y algunas personas encuentran apoyo y aceptación, mientras que otras se enfrentan a la discriminación por lo que personas que se asumen con dicha identidad coinciden en que aún queda trabajo por hacer para crear ambientes inclusivos.

¿Qué significa ser sapiosexual?

La sapiosexualidad se refiere a la atracción sexual, romántica o emocional basada en la inteligencia. Las personas sapiosexuales se sienten atraídas por la mente, la conversación y la capacidad intelectual de sus parejas potenciales.

A diferencia de las orientaciones sexuales centradas en el sexo o el género, ser sapiosexual es alguien que se centra en las cualidades mentales. No está vinculada a los sexos y puede aplicarse a personas de cualquier identidad de género.

Aunque no está formalmente reconocida en todos los contextos, la sapiosexualidad es una orientación que algunas personas eligen identificar. La atracción basada en la inteligencia ha ganado visibilidad en la sociedad contemporánea, pero su aceptación aún no permea en todos los ámbitos de la sociedad.

En México, la comprensión de la diversidad sexual está en constante evolución y sólo contando con disposición a la educación y la empatía se podrá construir entornos inclusivos al hablar de identidades como no binario y orientaciones como sapiosexual.