Lilly Téllez regresa al periodismo, será colaboradora de Ciro Gómez Leyva en radio

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, el periodista Ciro Gómez Leyva le dio la bienvenida a Lilly Téllez, quien colaborará en su programa radiofónico Ciro Por la mañana.

El lunes estará en el estudio de #PorLaMañana @LillyTellez, quien a partir del lunes 15 de enero se sumará al programa como colaboradora semanal. Bienvenida, Lilly. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 13, 2023

A partir del 15 de enero de 2024, la aún senadora del PAN se sumará al programa como colaboradora semanal, al igual que lo hará el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el próximo 9 de enero.

Gracias por la invitación @CiroGomezL, con mucho gusto seré colaboradora en tu programa de radio 🤗 https://t.co/cl1BlNmSuc — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 13, 2023

En la misma red social, Lilly Téllez agradeció a Gómez Leyva la invitación y expresó que está gustosa de ser su colaboradora, acción que tuvo con anterioridad el ministro en retiro, quien dijo que espera que sus participaciones en el programa sean de interés.

No obstante, la llegada del cercano a la 4T no fue bien recibida por todos los radioescuchas y otras voces de la oposición quienes acusaron una “ventaja mediática” para Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Al respecto, Ciro Gómez Leyva aseguró que el programa no cambiará y que sí habrá un contrapeso, se refería a Lilly Téllez.