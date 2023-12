¿Cómo verificar que la vacuna contra Covid-19 sea original?

Raymundo Uribe Bahena, médico especialista en traumatología y ortopedia con subespecialidad en medicina del deporte, es de los primeros particulares en colocar la vacuna del laboratorio Pfizer contra el Covid-19, aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y reveló cómo identificar que esta sea original.

Médico autorizado ante Cofepris para aplicar la vacuna

A pesar de que la Cofepris abrió el registro sanitario de vacunas contra Covid-19 para permitir su comercialización, venta y aplicación únicamente en farmacias, hospitales o clínicas particulares, el doctor Uribe Bahena reveló en entrevista para Publimetro México que el laboratorio Pfizer lo incluyó en su lista de médicos autorizados para aplicar la dosis.

“De eso se encargaron los laboratorios, Pfizer me incluyó en su lista de gente que puede aplicar la vacuna, me mandaron todo el protocolo de investigación de la vacuna y ellos se encargaron de hacer todos los trámites ante Cofepris. La vacuna contra Covid-19 no se permitía en ningún sector hasta que ahora algunos laboratorios nos hicieron favor de incluirnos”, aseguró.

¿Cómo verificar que tu vacuna contra coronavirus sea original?

El doctor Raymundo Uribe Bahena aseguró que es muy fácil verificar la autenticidad de la dosis de la vacuna Pfizer, así como de cualquier otra, ya que hay varios puntos importantes que revelarán su originalidad:

“Aparte de que viene con el nombre, viene con el registro de México y de Cofepris; no hay vacuna de Covid-19 falsa en México, no se puede afortunadamente. No tendríamos que preocuparnos por eso porque todos los registros presentados tienen que tener la evidencia de ser de un laboratorio y no la podemos adquirir en otro lado ni es con receta, solo la pueden aplicar los médicos autorizados o las farmacias distribuidoras”, afirmó el médico.

Costo real de la vacuna actualizada contra Covid-19 en México

Se esperaba que el precio de la nueva vacuna de Pfizer contra coronavirus y sus nuevas variantes tendría un costo aproximado al de las farmacias en Estados Unidos, que van entre los 200 y los 250 dólares (aproximadamente entre 3 mil y 4 mil 286 pesos mexicanos), el médico Uribe Bahena reveló a Publimetro México cuál es su costo original en el país.

“El costo es el mismo que el laboratorio, no tendríamos por qué aumentar ni escatimar, no me dedico a eso, pero se nos hace una buena labor para mucha gente, no se me hace tan inaccesible al precio que está. Cuesta 900 pesos del laboratorio para nosotros y no vemos necesidad de tener otro costo, no significa que alguna farmacia tenga un precio diferente, eso depende de cada lugar”, declaró.

La dosis tarda varios días en llegar al consultorio

Por el momento solamente se aplica la dosis actualizada de Pfizer contra múltiples sublinajes de la variante Omicron XBB, incluidos XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.2.3, BA.4/BA.5, EG.5.1 y BA.4/BA.5.2, para tratar el SARS-CoV-2, Raymundo Uribe aseguró que él utiliza varias vacunas a petición de sus pacientes.

“Utilizo varias vacunas a pedido de los pacientes que yo veo, aquí estoy haciendo medicina general y eso es más permisible para poder aplicar vacunas de la que sea en el consultorio, en este caso gracias a que el laboratorio nos hizo favor de facilitarnos el registro con Cofepris para que podamos aplicarlas en el consultorio”, apuntó.

Los pacientes que quieran vacunarse con el doctor Uribe Bahena, autorizado por la Cofepris mediante el laboratorio de Pfizer, deberán hacer una cita médica común en línea o en la recepción de Med Center en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX) y pedir con anticipación la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, ya que aseguró que tarda al menos dos días en llegar; por ahora la aplicación es solo para adultos.