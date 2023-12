Sandra Cuevas descarta unirse a Morena y anuncia la creación de su propio partido político

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, descartó unirse a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y anunció la creación de una organización el 15 de enero de 2024 que buscará conformarse como partido político en 2025, esto luego de que la edil puso en pausa su relación con el frente opositor, integrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cuevas Nieves aseguró que su decisión está motivada porque los partidos políticos “ponen primero a su gente” que al pueblo, y adelantó que será hasta el próximo 22 de enero que revele su definición política rumbo a las elecciones de 2024.

“He recibido la invitación de distintos partidos políticos –de todos los partidos políticos– para poder seguir dentro de la vida pública de México, no he tomado una decisión final, quiero seguir escuchando a la gente. No quiero que me traten de traidora, de desleal, quiero ser congruente, no quiero fallarme a mí misma”. — Sandra Cuevas.

La edil refirió que se le han hecho ofrecimientos para una diputación federal, la reelección y acompañar en el Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, recalcó que aún no toma la decisión y que ésta vendrá luego de la presentación de su organización política.

Por otra parte, Cuevas reviró a la advertencia del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien en días pasados afirmó que los partidos de oposición no la tenían contemplada para ningún cargo de elección popular. “En enero nos vamos a ver, y le respondo a esta persona que estaba borracha y por eso dijo a ella no le vamos a dar nada, no le vamos a dar ningún cargo, para empezar yo no les he pedido nada; y dos, soy yo la que va a decidir con quién trabajar”, sostuvo.

Descarta unirse a Morena como Adrián Rubalcava

Cuevas reveló que ha tenido acercamientos con todos los dirigentes de todos los partidos políticos, incluyendo al senador y líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y a Morena; no obstante, aseguró que con el partido guinda es con la única fuerza política que nunca trabajaría.

“He hablado con todos los dirigentes de todos los partidos políticos. Todos son todos. Respecto a Morena, no, no me iría a Morena. Es con el único partido con el que no trabajaría. Lo dije desde el principio, y no puedo ser incongruente”. — Sandra Cuevas.

Sobre el reciente apoyo a Morena del alcalde de Cuajimalpa y presunta pareja sentimental de Cuevas, Adrián Rubalcava, la alcaldesa de la Cuauhtémoc sostuvo que respeta su postura pero indicó que no la comparte.