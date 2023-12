¿Quién es Jaime del Burgo y por qué lo consideran amante de la reina Letizia Ortiz?

Todo era felicidad en el palacio de la Zarzuela, apenas el 31 de octubre la familia real española se convirtió en el centro de las miradas cuando la princesa Leonor, heredera al trono de España, quien juró lealtad a la Constitución en su 18 cumpleaños, pero luego de eso, una serie de publicaciones en X por parte del empresario Jaime del Burgo desataron un escándalo que implicaría a la reina Letizia.

Jaime del Burgo es un empresario de Navarra que estuvo casado cuatro años con Telma Ortiz, la hermana de la reina; sin embargo, él mismo reveló que mantuvo una relación amorosa con la reina antes de su matrimonio y también más adelante cuando ella ya estaba casada con Felipe de Borbón, lo que implicaría un escándalo de infidelidad.

El escándalo estalló cuando Del Burgo, empresario y abogado, difundió en su cuenta de X una imagen tomada por Letizia con un celular frente al espejo de un baño, en la que se aprecia que está embarazada, vistiendo una pashmina negra con el mensaje: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Luego de causar un revuelo, Del Burgo borró el mensaje y lo volvió a publicar más tarde agregando: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

Para rematar, etiquetó a las cuentas de la Casa Real y del presidente español, Pedro Sánchez, lo que causó revuelo tanto por revelar un posible amorío como desconocer a Felipe VI como su rey.

¿Quién es Jaime del Burgo?

El empresario de 54 años apareció en el radar de los medios en 2012 por su boda con Telma Ortiz, hermana de Letizia.

El mismo Del Burgo reveló a través del libro Letizia y yo del periodista Jaime Peñafiel que conoció a Telma a través de Letizia, con la que había mantenido anteriormente una relación amorosa cuando aún no era reina.

A partir de ahí se detalló que Del Burgo y Letizia se conocieron en el año 2000 y desde entonces mantienen una relación cercana.

Según Peñafiel, Del Burgo incluso le pidió la mano a Letizia, quien entonces era periodista para la Televisión Española, pero su relación terminó cuando ella conoció al entonces príncipe Felipe y se casaron el 22 de mayo de 2004.

Aunque la relación terminó, Jaime del Burgo participó en la negociación de las capitulaciones matrimoniales y fue testigo en la boda con Felipe de Borbón, como amigo próximo de la novia.

Y ahora, Del Burgo publicó unos mensajes en los que sugiere que sostuvo entre 2010 y 2011 una relación “amorosa, duradera y continuada” con la ya reina.

Luego de eso, Del Burgo se convirtió en cuñado de Letizia tras casarse en 2012 con Telma, hermana de la reina.

Ese matrimonio duró apenas dos años y anunciaron su separación en 2014, aunque supuestamente la demanda de divorcio que presentaron fue anulada por el padre de Del Burgo, Jaime Ignacio del Burgo, un prominente político del conservador Partido Popular.

La pareja intentó retomar la relación, pero en 2016 la separación fue definitiva.

Actualmente Del Burgo está casado con Lucía Díaz Lijestrom, de origen sueco, y viven en Madrid en compañía de su su hija de tres años, según el diario El Norte de Castilla.

¿Y de dónde viene el escándalo de infidelidad?

En la cuenta de X @JaimeDelBurgo, el empresario publicó una serie de mensajes que desataron los cuestionamientos hacia la reina Letizia por una posible infidelidad, entre ellos destacan los siguientes:

“Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya. Escrito: 3 Diciembre 2023″, y republicado el 26 de diciembre.

Luego difundió otro mensaje en el que hace alusión al que desató la tormenta de sospechas contra la reina:

“¿Por qué retiré mis Posts? En unas horas la famosa foto de la pashmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS que Letiziña me envió con ella. Pensé “esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente”. Un artículo de pago de El País lo leen 3 gatos, 4 gatos, 5 gatos. Después de aquellos dos años de relación…, una mera foto con una pashmina mía que regalé… Paris Match me dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder a sus preguntas, tono chulesco, desafiante, les mandé decir que ese email suyo aquí lo verían millones de personas, su revista, ¿cuántos?

“Fue una equivocación eliminar mis posts. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes. ¿El silencio de la prensa española? Demuestra que España es un sultanato. Pero puestos a pensar y viendo los lectores reales (no robots), y de esto algo entiendo después de doce años, uno se pregunta: ¿Qué prensa? Buenas noches. Otra madrugada, más”, dijo en otro mensaje también republicado el 26 de diciembre.

Lo que más llamó la atención fueron las fechas de la supuesta relación que Del Burgo y Letizia, dadas a conocer por el mismo en otro posteo, aunque este no está redactado en primera persona, sino en segunda, como si lo hubiera escrito alguien más y lo publicó en la cuenta del empresario:

“Las cuatro etapas de la relación Letizia Ortiz y Jaime del Burgo son las siguientes: 1) Relación amorosa , de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes , de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada , 2010 y 2011; 4) Como cuñados , de 2012 a 2016.

“Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Letizia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. Escrito el 23 de noviembre de 2023″, que igualmente apareció republicado este 26 de diciembre.

En un largo mensaje que Del Burgo denomina ‘anecdotario’ señala lo siguiente:

“Estaba en Londres. “¿Qué haces este fin de semana?”. “Trabajar”. “¿Vienes a verme?” Me quedé a pasar el fin de semana en Zarzuela. Era julio de 2010. Tumbados en la misma hamaca, bajo el porche de la piscina, me dijo “te amo” y le respondí “te amo”. (La última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004, en El Latigazo, un restaurante próximo a Zarzuela).

“Aquel instante, en la hamaca, fue uno de esos en que la vida da un vuelco. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa , interrumpida años antes, porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia en 2002. Viajamos a Cabo Verde, a Grecia en crucero, a los Estados Unidos, a la campiña en Inglaterra, a la Provenza en Francia, hasta finales de 2014. Venía a Londres, yo a Madrid.

“Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres , tratamos de la cuestión del divorcio, de las niñas, buscamos asesoramiento jurídico, miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con Zarzuela donde vivir las etapas que estuviéramos en España, consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente, la idea de que tuviéramos un hijo nuestro por vientre subrogado en Los Angeles me la propuso estando en La Terre Blanch. Pusimos un nido en la calle Miguel Ángel.

“La discusión a la que se refiere Peñafiel en agosto de 2011 fue la única que hemos tenido. Estábamos en Marivent. Ella besó a Felipe en las regatas y salió en las portadas. “¿Qué es esto?”, le pregunté. “Lo he tenido que hacer para protegernos”. Y yo la creí. Escrito el 1 de diciembre de 2023″.

Todos esos posteos que habían sido borrados y republicados desataron una serie de cuestionamientos no solo a la actual reina Letizia sino también al propio Del Burgo, quien en un intento de justificación sobre los tiempos y motivaciones para difundir esta información explica:

¿Por qué? ¿Y por qué ahora? A los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio: iros al carajo. ¿Rencor? No soy capaz de sentirlo. Tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si los dejas entrar, nunca serás feliz.

“Tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud. ¿Política? ¡Si no voto hace 25 años porque no me creo a ninguno! Los problemas estructurales de España siguen ahí cuarenta años después, esté quien esté.

“¿Chantaje? La verdad la publicaré le pese a quien le pese. Nada de eso. Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores, propios y ajenos. Porque de los errores se aprende . Ayer, en Biarritz, hasta en los yogures del hotel venía el made in the Country Basque. Eso sí, con las abejas napoleónicas en las alfombras y los sofás y las butacas y las cortinas”.

Esto último causó conmoción a la sociedad española porque anuncia que publicará la verdad “le pese a quien le pese”, lo que fue interpretado por muchas personas como la antesala de más detalles de una posible infidelidad o más detalles sobre las etapas de su relación sentimental.

“La verdad saldrá, probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado que acuda a los tribunales, que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quiénes nos representan por herencia o elección, qué hay detrás de los focos, la escenificación y la actuación.

“Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente”, enmienda XXII, 1951, EEUU, porque el poder corrompe. ¿Podemos desintoxicarnos, sanar? Enterrar para siempre la España cainita con que Goya nos retrató magistralmente? Prosperar! No, si no perdemos el miedo, cambiamos la constitución y limitamos firmemente el alcance del Poder expansivo y asfixiante.

“De lo contrario seguiremos siendo esclavos, y la mayoría sin saberlo, que es lo más triste, disfrutando de una apariencia de libertad que se limita al mero entretenimiento. Borregos entretenidos, esto somos, o mejor, esto quieren que seamos…, de momento, hasta el día que despertemos”, remató Del Burgo en su cuenta de red social.