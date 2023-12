Sheinbaum analiza retomar el avión presidencial para facilitar sus viajes

Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’', —conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México—, planteó la posibilidad de retomar el avión presidencial para realizar sus viajes.

Durante el traslado desde Campeche hacia Mérida que realizó en auto a pesar de que ya opera el Tren Maya para cubrir esa ruta, la aspirante a la candidatura reflexionó sobre los viajes que realizan los políticos y dijo que la próxima presidenta de México debe tener un avión.

“Ahora que he estado viajando tanto por el país, he pensado que es importante que la próxima presidenta tenga un avión de esos que no tenía ni Obama”, explicó en el video que compartió a través de su cuenta de redes sociales.

Luego de eso aclaró que se trata de una broma por el Día de los inocentes con la frase: “¡Ah!, inocentes palomitas, se dejaron engañar” y reiteró que en su partido seguirán con la postura de austeridad republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Buenos días. Les tengo noticias. pic.twitter.com/wTTgtYxjol — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 28, 2023

Algunas de las reacciones al video ponían en duda su gracia a la hora de contar chistes, otros le cuestionaban haber viajado en auto en una ruta que ya opera el Tren Maya, y otros le enviaban saludos.

Su video de broma sale luego de eventos en Campeche en los que resaltó la importancia de seguir por el rumbo de la 4T ya que se trata de un modelo en el que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

La víspera destacó que en la región se han logrado obras históricas que llevarán la prosperidad a todos los rincones, como es el caso de la recuperación de Mexicana de Aviación y de los trenes de ferrocarriles que ya comienzan a circular por el país gracias al Tren Maya y al Tren Interoceánico.

A pesar de resaltar los beneficios del Tren Maya, la política no viajó en ese medio de transporte.

