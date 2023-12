Cablebús de la Línea 2 tiene desperfecto y deja ‘colgados’ a pasajeros

El servicio en la Línea 2 del Cablebús, que va de Santa Marta a Constitución de 1917, tuvo un desperfecto y la circulación se interrumpió, denunció una pasajera en redes sociales, quien dijo que el personal les dijo que en aproximadamente media hora el servicio funcionará con normalidad.

“Están paradas las cabinas en el Cablebús en Constitución, ya van 10 minutos desde que llegué, no sé cuánto más llevaban. No están dejando entrar a nadie ya al Cablebús de Constitución, porque las cabinas no funcionan,están paradas. Busquen otra vía”, escribió la usuaria @zuzy_doux.

Están paradas las cabinas en el cablebus

en Constitución ya van 10 min desde que llegué, no sé cuánto más llevaban pic.twitter.com/Dg67gaVu2D — zuzy (@zuzy_doux) December 29, 2023

Mientras que @JaiMeMtzr compartió un breve video en el que dijo que llevan más de 10 minutos suspendidos a poco de llegar a la estación Constitución.

“Alguien sabe por qué? Estamos suspendidos a poco de llegar a Constitución”.