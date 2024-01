Morena y Ernestina Godoy buscan apresurar su ratificación en el Congreso de la CDMX

Legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscan que se apresure la votación en el Congreso local para la ratificación, o no, de la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, por cuatro años más. El partido guinda quiere que se vote el asunto en una sesión extraordinaria antes del 10 de enero, cuando la Comisión Permanente tiene programada su primera sesión de 2024.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena y actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la CDMX, Martha Ávila, se pronunció a favor de convocar a través de la Comisión Permanente una sesión extraordinaria en el recinto legislativo de Donceles entre el 8 y el 9 de enero con el propósito de desahogar la votación sobre la permanencia de la fiscal.

El 13 de diciembre, los legisladores del Congreso local tenían la tarea de votar la ratificación de Godoy Ramos; no obstante, tras una larga sesión en la que únicamente se escucharon a oradores del partido guinda, solicitaron no continuar con la sesión después de las 17:00 horas como marca el reglamento ante las críticas de opositores, quienes argumentaron que Morena dilató la votación al no contar con los legisladores para darle continuidad a la titular de la FGJCDMX.

Para que Godoy se quede en su cargo un periodo más requiere ganar la votación por mayoría calificada, es decir dos terceras partes del Congreso local (44 diputados, o de los asistentes a la sesión en turno; cifra que, hasta el final de 2023 no reunieron pues Morena y sus aliados acumulan 39 votos de los 44 que necesitan.

El 30 de diciembre, la misma Ernestina Godoy publicó en su cuenta de X (Twitter) una petición hacia la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, para que sometiera a votación “lo más pronto posible”, su ratificación para el periodo 2024-2028.

Por este medio, les informo que he solicitado de manera respetuosa a la Mesa Directiva del @Congreso_CdMex, que se someta a votación del Pleno, lo más pronto posible, mi ratificación como Fiscal General de Justicia de la #CDMX en el periodo de 2024-2028. — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 30, 2023

Sin embargo, para que proceda la solicitud de Godoy se requiere que la Comisión Permanente autorice una sesión extraordinaria para que se realice la votación sobre la permanencia de la fiscal que, de lo contrario, deberá dejar el la titularidad de la FGJCDMX el próximo 9 de enero, cuando finaliza su cargo.

Diputados de oposición como Luisa Gutiérrez del Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron que la solicitud de Godoy y Morena para adelantar la votación se debió enviar al Congreso local el 14 o 15 de diciembre, pues la Comisión Permanente vuelve hasta el 8 de enero, y aseguró que los legisladores no tienen la obligación de leer o contestar el oficio hasta el próximo lunes.

«A partir del 8/01 pueden mandar llamar a Jucopo y llevar a cabo todo el procedimiento. Quiere violar la ley o armar un argumento rumbo a otro acto desesperado, ahora jurídico». — Escribió en su cuenta de X, Luisa Gutiérrez Ureña.

