Congreso está obligado a periodo extraordinario para votar ratificación de Godoy: Batres

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que el Congreso local está obligado a llevar a cabo una sesión extraordinaria para votar la ratificación, o no, por cuatro años más de la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), Ernestina Godoy.

“El Congreso está obligado a realizar el extraordinario, en virtud de que no terminó de concretarse ese tema, forma parte de la agenda legal del Congreso de la Ciudad de México, pues está obligado a hacer el extraordinario” — Martí Batres.

Batres fue cuestionado luego de que la misma Godoy Ramos llamara a través de sus redes sociales al Congreso de la CDMX, para que realicen la votación en el pleno del recinto legislativo de Donceles, ante lo que el mandatario capitalino respaldó el llamado de la fiscal.

“Tiene razón la fiscal en que debe hacerse este periodo extraordinario y esperamos que el Congreso esté convocando a esa sesión o periodo extraordinario, ya sea que incorpore solo ese tema u otros, pero es un tema que debe de abordar necesariamente, además por los tiempos legales”, explicó Batres Guadarrama.

Desde el Congreso trascendió que el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) impulsará una sesión extraordinaria en el Congreso de la CDMX entre el 8 y el 9 de enero con el propósito de desahogar la votación sobre la permanencia de la fiscal. El periodo de Godoy al frente de la FGJCDMX concluye el 9 de enero; sin embargo, la primera sesión de la Comisión Permanente está programada para el 10 de enero, de ahí el llamado de la fiscal.

“Es obligación del Congreso realizar esta votación, ya cada legislador sabrá cuál es el sentido de su voto y por otro lado, hay un plazo también que tiene que tomar en cuenta el Congreso para realizar esta sesión o este periodo extraordinario”, sostuvo el mandatario capitalino.

Cabe recordar que el 13 de diciembre los legisladores locales debían votar la ratificación de Godoy Ramos; no obstante, tras una larga sesión en la que únicamente se escucharon a oradores de Morena, estos solicitaron no continuar con la sesión después de las 17:00 horas como marca el reglamento, por lo que la votación se aplazó y aún no se define si la fiscal se quedará en su cargo por cuatro años más.

