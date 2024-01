¡Conquista tus metas en 2024! Opciones para ponerte fitness en gimnasios, deportivos y parques

Inicio el 2024, si uno de tus propósitos es ponerte en forma, te compartiremos algunas promociones de gimnasios en la Ciudad de México. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), la falta de tiempo es la razón principal para dejar de ir al gimnasio, con un 49.8%. Le siguen el cansancio por el trabajo (19%), problemas de salud (17.5%), pereza (4.8%), y falta de dinero (3%).

Promociones en gimnasios

Si estás interesado en entrenar en este 2024, debes saber que diferentes gimnasios ofrecen una variedad de promociones en este mes de enero. Recuerda que es recomendable trotar algunos minutos antes para calentar el cuerpo y evitar lesiones.

Niveles de testosterona. El ejercicio físico es una de las herramientas para aumentar los niveles de testosterona. / Foto: Pexels

Smart Fit

Esta cadena de gimnasio tiene una de las promociones más atractivas. El costo de inscripción en sus tres planes, está disponible en todas sus sucursales a nivel nacional:

Plan Fit: $249 pesos; entrena cuando quieras en tu gimnasio de elección teniendo acceso al área de peso libre y peso integrado

$249 pesos; entrena cuando quieras en tu gimnasio de elección teniendo acceso al área de peso libre y peso integrado Plan Smart : $359 pesos; entrena cuando quieras en una sola sede y ten acceso ilimitado al área de peso libre y peso integrado

: $359 pesos; entrena cuando quieras en una sola sede y ten acceso ilimitado al área de peso libre y peso integrado Plan Black : entrena en cualquiera de sus gimnasios en América Latina con acceso ilimitado al área de peso libre y pesado integrado, sillones de masaje e invitar a un amigo

: entrena en cualquiera de sus gimnasios en América Latina con acceso ilimitado al área de peso libre y pesado integrado, sillones de masaje e invitar a un amigo Plan Estudio: entrena en cualquier de sus gimnasios Smart Fit con acceso ilimitado al área de peso libre y peso integrados, sillones de masaje, invitar a un amigo y con acceso a clases exclusivas de estudio

Gimnasio Smart Fit

Sports World

Esta cadena ofrece la membresía individual por mil 500 pesos con tres opciones de planes y diferentes beneficios.

Part Time : tienes derecho a hacer uso de las instalaciones en un horario de 10:00 a 18:00 horas, previo pago de la cuota de mantenimiento mensual: $2,206.

: tienes derecho a hacer uso de las instalaciones en un horario de 10:00 a 18:00 horas, previo pago de la cuota de mantenimiento mensual: $2,206. Uni Club: tienes derecho a hacer uso de las instalaciones de un solo club de la cadena, previo pago de la cuota de mantenimiento mensual: $2,706.

tienes derecho a hacer uso de las instalaciones de un solo club de la cadena, previo pago de la cuota de mantenimiento mensual: $2,706. All Club: tienes el derecho de hacer uso de todos los clubes de la cadena, excepto Sport World Metepec, con pago de la cuota de mantenimiento mensual: $3,199.

Sports World

Sport City

Dentro de los beneficios que incluyen sus paquetes, destacan la posibilidad de llevar invitados y el acceso a áreas exclusivas como sauna y la cámara de masaje y bronceado. También brinda la oportunidad de practicar yoga, crossfit y battle ropes.

Orange Theory Fitness

Esta franquicia estadounidense ofrece programas especiales de solo 60 minutos para desarrollar todas tus capacidades. Incluye Otbeat Core, monitor cardíaco que se entrega en la primera sesión en el estudio y acceso disponible a todos los estudios en la CDMX. Ofrece diferentes paquetes con diversas opciones.

Basic: 4 sesiones al mes con el pago de mensualidad $1,500; el pago de Otbear Burn $2,950 y la inscripción va de regalo

4 sesiones al mes con el pago de mensualidad $1,500; el pago de Otbear Burn $2,950 y la inscripción va de regalo Elite: 8 sesiones mensuales, pago único de Otbeat Burn $2,959 más mensualidad de $2,400 pesos. La inscripción va de regalo

8 sesiones mensuales, pago único de Otbeat Burn $2,959 más mensualidad de $2,400 pesos. La inscripción va de regalo Premier: sesiones ilimitadas con un pago único de $3,600 pesos por el Otbeat Burn, incluye la mensualidad e inscripción de regalo

Orange theory

Planet Fitness

En este gimnasio, los socios pueden disfrutar de acceso ilimitado a sus instalaciones y beneficios adicionales, incluyendo la oportunidad de llevar a un invitado de forma gratuita y acceso a cualquiera de sus sucursales en el mundo. En este lugar no sólo haces ejercicio, también puedes consentirte de otras maneras: una sesión de corte de cabello, camas de hidromasaje, mascarillas de colágeno.

PF Black Card : $479 pesos al mes, con acceso a cualquier sucursal del gimnasio, traer un invitado cada vez que quieras, uso de sillas de masaje, bronceado, uso de la cabina bienestar, uso de hidromasaje, uso de las máquinas de fortalecimiento total del cuerpo, secado exprés, corte de cabello y de barba gratuito

: $479 pesos al mes, con acceso a cualquier sucursal del gimnasio, traer un invitado cada vez que quieras, uso de sillas de masaje, bronceado, uso de la cabina bienestar, uso de hidromasaje, uso de las máquinas de fortalecimiento total del cuerpo, secado exprés, corte de cabello y de barba gratuito Membresía Clásica: $249 pesos al mes, con acceso ilimitado al club y apoyo en tu entrenamiento físico

Planet Fitness

Commando

El costo de entrenar en este gimnasio puede variar dependiendo de la clases seleccionada. Si no te presentas y no cancelas por lo menos 12 horas antes de la clase, esta no podrá ser reembolsada. Las clases va de 1 a 100 clases diferentes eligiendo su propio horario. El precio varía entre $250 a $15,750 pesos.

También cuenta con el pase “El mañanero” que tiene un valor de $3,150 y es válido solo para clases que se dan desde las 6:00 am de lunes a viernes.

Gimnasio Commando

CrossFit Vultur

Si lo tuyo es la fuerza y la intensidad, el crossfit es un deporta que se ha popularizado mucho en México, que fue creado para entrenar a policías y militares en Estados Unidos. En este espacio puedes elegir varios planes que abonan clases al mes para que se adapten a tus necesidades.

DROP-IN: $300 pesos, puedes tomar la clases en cualquier horario disponible

Paquete 5: $1,00 pesos, durante el mes tienes derecho a 5 cases, tomarlas en cualquier horario disponible.

Paquete 10: $1,500 pesos, consiste en 10 clases la mes

Paquete 14: $1,700 pesos, durante el mes tienes derecho a 14 clases

Paquete ilimitado: $2,000 pesos, durante el mes tienes derecho a 24 clases

CrossFit Vultur se ubica en Av. Revolución 918, Piso 2, en la alcaldía Benito Juárez

CrossFit

Bosques y parques urbanos

Para ponerte en forma no necesitar invertir miles de pesos en un gimnasio; los parque deportivos son una opción excelente para ir a corre, andar en bicicleta e incluso tomar alguna clase de fitness. Si no tienes un gran parque cerca de casa, los gimnasios urbanos ubicados en la CDMX para que puedas ejercitarte

Pista de Corredores El Sope: ubicada en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Esta formada por dos circuitos con una longitud de 1,200 y 850 metros, cuya superficie está construida con tezontle de grano fino. Asimismo, tiene una pista de 100 metros.

Dónde: Av. De los compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec

Horario: Lunes a domingo: 5:00 a 23:30 horas

El Sope

Parque Tezozómoc: esta ubicado en la alcaldía Azcapotzalco es idela para hacer ejericicio al aire libre. Además de correr por su circuito podras disfrutar del paisaje con patos.

Dónde: Manuel Salazar s/n, Hacienda del Rosario

Horario: Martes a domingo: 6:00 a 18:00 horas

Parque Bicentenario: es ideal para corredores, cuenta con skatepark y canchas de baloncesto, voleibol y futbol.

Dónde: Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango

Horario: martes a domingo: 7:00 a 18:00 horas

Deportivo Miguel Alemán: esta es una opción para los deportistas del norte de la ciudad. Cuenta con pista de atletismo y gimasio al aire libre con aparator para hacer ejercicio de brazos, pierna y abdomen.

Dónde: Lindavista s/n, Matanza y Lima, Col. Lindavista

Horario: lunes a viernes: 6:30 a 22:00 horas; sábado y domingo: 6:00 A 19:00 horas

Parque Naucalli: Este pulmón del norte de la ciudad cuenta con una pista para correr y que ofrece clases de zumba, gimnasia, aerobics, y más.