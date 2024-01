Tomas clandestinas y huachicoleo de agua se extienden por toda la CDMX

Después de que el Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo para clausurar una toma clandestina en el poblado de Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan, este las autoridades explicaron que el problema de las tomas clandestinas y el huachicoleo de agua se extienden por todo el territorios de la capital, y que esta situación no es privativa de alguna zona o alcaldía.

Rafael Bernardo Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), indicó que durante 2023 se recibieron 208 denuncias sobre tomas irregulares, de las cuales 106 se determinaron como no clandestinas, 24 como clandestinas y 78 aún se mantienen en proceso . Sin embargo, aclaró que la revisión de las tomas irregulares es a lo largo y ancho de la CDMX.

“Son tomas irregulares a lo largo y ancho de toda la ciudad, no es en específico en alguna colonia o en alguna alcaldía, y esta revisión se hace de manera constante”. — Rafael Bernardo Carmona, coordinador general del Sacmex.

El 3 de enero las autoridades capitalinas descubrieron una toma en una de las líneas principales del acuaférico que estaba direccionada hacia una pipa descompuesta de 20 mil litros que almacenaba el agua para que después otras pipas se recargaran con el vital líquido.

“Se descubrió a los infractores en flagrancia, mientras se encontraban cargando tres pipas de 10 mil litros cada una, con las que se distribuía agua de manera ilegal”, detalló el titular del Sacmex quien además confirmó que los cuatro vehículos fueron asegurados y remitidos al Ministerio Público.

No obstante, las autoridades no lograron detenciones. “Tengo entendido que del operativo de ayer no hay detenidos, aunque se decomisaron físicamente todos los elementos que estaban”, agregó el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama.

Van por reforma para sancionar el huachicoleo

Martí Batres

Batres explicó que hacen falta reformas para castigar esta actividad ilícita, por lo que adelantó que se enviará una reforma al Congreso de la Ciudad de México, similar a la que se envió en 2023 en materia de tala ilegal, para inhibir el huachicoleo. El mandatario capitalino recalcó que el tema del agua es un asunto prioritario para la CDMX, por lo que reafirmó que no se tolerarán las tomas clandestinas.

“Vamos a hacer una reforma parecida, ya lo tenemos contemplado y en este periodo de sesiones que viene enviaremos al Congreso de la Ciudad de México una reforma parecida que nos permita inhibir esta práctica del huachicoleo del agua y para quien realice huachicoleo no pueda evadir la acción de la justicia”. — Martí Batres.

