Madre buscadora manda mensaje a cárteles desde el Ángel de la Independencia

Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, colocó en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CDMX), una manta con un contundente mensaje dirigido a los cárteles mexicanos para pedirles que ‘no maten ni amenacen’ a las personas que se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos en el país.

A través de su cuenta de X, Ceci Flores compartió una serie de videos e imágenes en donde se le ve colocando en el Ángel de la Independencia, sobre avenida Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc, una enorme manta blanca con el mensaje escrito en letras negras.

“Una manta sirve para mandar mensajes, yo las usaba para cubrir del frío a mis hijos. A los cárteles les pido piedad, no maten ni amenacen a las madres buscadoras. No nos detenemos porque buscamos la razón de nuestra vida. No queremos justicia ni cárcel, solo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles. Queremos paz. Atte. Madres Buscadoras”, dice el mensaje en la manta.

Ceci Flores pide ‘pacto de paz’ a cárteles mexicanos

La madre buscadora mandó un duro mensaje a los grupos criminales para pedirles “piedad” para que no asesinen ni amenacen de muerte a las mujeres que forman parte de Madres Buscadoras y a quienes buscan a sus hijos desaparecidos de manera independiente, ya que sólo quieren encontrarles “un lugar para que descansen”.

“No queremos ofender a nadie, solo queremos un país que viva sin miedos, donde en la mesa no se extrañe a nadie, que no haya niños preguntando por qué no vuelven sus padres. Les pido un pacto de paz y a todos los mexicanos, iniciemos una gran plática, donde nos escuchemos y entendamos todos. Cada dolor cuenta para aliviarnos todos”, escribió Ceci Flores junto a las imágenes.