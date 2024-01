“Nubes ovni” sorprenden a habitantes de la Ciudad de México

No se ustedes, pero esta tarde estaba hermosamente pintada de naranjas con este cielo, aunque me quedé pensando en la forma de esas nubes. Mucha gente en la calle, mucho pendejo también y nunca me había tocado ver a gente (valiéndole) a media calle parada tomando fotos en verde. pic.twitter.com/MuoeJ6u5hd