Juez otorga 12 meses a Alonso Ancira para pagar 112 millones de dólares a Pemex

Alonso Ancira consiguió que un juez le otorgara un año para saldar los más de 112 millones de dólares que adeuda a Pemex por la compra de la plata de Agronitrogenados, acuerdo al que llegó para conseguir su libertad.

La petición de Ancira se debe a que Altos Hornos de México está en proceso de reestructuración y se espera la llegada de capital chino y estadounidense, la prórroga fue solicitada directamente a Pemex y fue quien puso la propuesta a consideración del juez, la que finalmente se aceptó, informó Milenio.

La petición se hizo ya que Ancira no cuenta con los fondos necesarios para hacer la reparación del daño por la compra de la plata, transacción que se hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, si no paga el monto acordado corre el riesgo de que el proceso legal en su contra se reactive, lo que también afectaría a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien consiguió cancelar su proceso porque Ancira reparaba el daño.

Altos Hornos de México realizó el primer pago en noviembre de 2021, el montó fue de 50 millones de dólares; el pago que siguió fue por 54 millones de dólares un año después; el tercer pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares estaba programado para noviembre del año pasado.

En abril de 2021 el empresario consiguió salir del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pero si no realiza el pago volvería a la cárcel, ya que así se estableció en el acuerdo de reparación.