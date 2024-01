Escorts colombianas niegan que grupo criminal las haya secuestrado

Escorts colombianas localizadas en Tabasco De las primeras declaraciones y los datos recabados, de momento no se puede determinar que hubieran sido privadas de su libertad Foto: Fiscalía Tabasco

Las escorts colombianas reportadas como desaparecidas en Tabasco aclararon que están por su voluntad en México, por lo que no habrían sido víctimas de ningún delito y negaron que hayan sido secuestradas como se dio a conocer la noche del viernes por el periodista Ciro Gómez Leyva.

La Fiscalía General de Tabasco difundió un video de una de las jóvenes, quienes fueron localizadas en un hotel de la ranchería Anacleto Canabal cuarta sección, sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, en donde afirma que no fueron víctimas de ningún delito.

“Soy Mariana García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabaco, estoy bien de salud, apenas me doy cuenta que nos estaban buscando por todo México, con esos video que montaron, nosotros estamos acá por voluntad, aclaro que éramos ocho chicas, no nueve”.

Una voz le pregunta sobre sus documentos migratorios y los audios que le envió a su mamá por WhatsApp, donde presuntamente le informaba del plagio, la joven respondió que estaba sentimental cuando se comunicó con su mamá.

Escorts colombianas localizadas en Tabasco Foto: Fiscalía Tabasco

“En la Fiscalía nos están tratando bien, mis documentos están en la casa, todo bajo control. Llegamos a Tabasco el 5, estaba como medio borracha (cuando envió los audios) porque estábamos muy sentimentales, por eso le pedía perdón a mi mamá”.

Operativo de búsqueda

Las autoridades explicaron que para dar con el paradero de las jóvenes se implementó un operativo en donde participaron el gobierno estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase),

El 12 de enero el Consulado de Colombia en Cancún se comunicó con la fiscalía tabasqueña por una “presunta retención de ocho mujeres de nacionalidad colombiana”, fue así como se inició la carpeta de investigación.

“Se pusieron en marcha las acciones conjuntas entre las distintas corporaciones federales y estatales, efectuándose operativos de localización que se mantuvieron desde el anochecer del viernes hasta el sábado”.

Escorts colombianas localizadas en Tabasco Foto: Fiscalía Tabasco

Una vez que las mujeres estuvieron bajo resguardo de las autoridades, se les informó sobre el operativo y se les llevó a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, donde se desahogarían las diligencias pertinentes.

Según la fiscalía, de las primeras declaraciones y los datos recabados, de momento no se puede determinar que hubieran sido privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad.

“Ellas mismas afirmaron tener documentos que avalarían su estancia en el país, por lo que de igual manera se dio vista a las autoridades migratorias. La fiscal del Ministerio Público ordenó medidas de protección a su favor y su resguardo, en tanto se continúan con las diligencias pertinentes”.