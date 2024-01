Atienden llamada falsa de incendio en la Casa Blanca

Esta mañana del lunes 15 de enero una denuncia falsa al 911 de incendio en la Casa Blanca causó la movilización de vehículos de emergencia al recinto, cuando el presidente Joe Biden y su familia estaban en la residencia presidencial de Camp David.

Bomberos y otros servicios de emergencia respondieron al reporte después de las 7:00 de la mañana de que la Casa Blanca estaba en llamas y una persona estaba atrapada dentro, según una persona familiarizada con el asunto. La persona no estaba autorizada a hablar sobre la llamada de emergencia falsa y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

En cuestión de minutos, los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos del Distrito de Columbia, así como el personal del Servicio Secreto de Estados Unidos determinaron que se trataba de un reporte falso y cancelaron las acciones de respuesta.

La persona quien se contactó al número telefónico desde el cual se hizo llamada al 911 indicó que “él no lo realizó ninguna llamada y que probablemente fue embaucado”.

Biden regresará a la Casa Blanca el lunes por la tarde después de pasar parte del fin de semana en el retiro presidencial en Maryland y participar en un acto militar en Filadelfia para conmemorar el Día de Martin Luther King Jr.