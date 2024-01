Revendedor de roscas del Costco ahora intentará revender pizzas de Little Caesars (Especial)

Pasó la temporada navideña y el revendedor de roscas del Costco que se quedó con varias unidades ahora tratará de vender pizzas.

Parece que el sujeto de Mexicali, al norte de México, sigue con la idea de emprendimiento que muchas personas más también intentan pero esta vez con unas pizzas de la empresa Little Caesars.

“Me quedo pensando, por qué les duele tanto que uno revenda. Yo lo que hice fue que no gasté dinero en Navidad ni nada para poder juntar un poquito de dinero extra para comprar unas roscas y poder hacer poquito dinero”, mencionó Jesús a unos días de darse a conocer su video en redes sociales.

“No entiendo a la gente por qué se enojan tanto por eso si uno le busca, todo es trabajo, mientras no robe, todo es trabajo”, aseguró en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Anteriormente Jesús intentó revender roscas de Reyes de la famosa cadena de autoservicio y al no lograr su objetivo, se gravó en la intimidad de su hogar donde se observa que come frijoles por no haber podido vender el producto.

Ahora va por pizzas

Como “todo buen mexicano que no se raja”, Jesús compartió recientemente en la red social que ahora venderá pizzas del Little Caesars, incluso asegura que las deja baratas.

revendedor roscas del Costco ahora revenderá pizzas (Captura de pantalla/Redes sociales)

Los comentarios a su publicación no se hicieron esperar y precisamente no faltaron las personas que le recordaron su fallido intento con las roscas. Otros tantos aseguraron que “alguien va a comer pizza toda la semana” y también exhibieron el precio de venta.

“jajajaj no manches le sacas hasta el doble valen $99″, “acabas de entrar al TOP 10 más graciosos del mundo” y “Me sale más barato pedirla por alguna app” son algunos de los comentarios que adornaron su publicación.